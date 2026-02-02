Magyarázkodik a miniszter

Alexandru Rogobete szerint az intézkedést más európai országokban is alkalmazzák, helyenként „drasztikusabban”. Spanyolországban a betegszabadság első három napját nem fizetik, a következő napokra pedig 80 százalékos juttatás jár. „Hogy miért jutottunk ide? Mert elvesztettük az ellenőrzést a fiktív betegszabadságok felett” – fogalmazott Rogobete. Hozzátette, az eddigi intézkedéseknek és az ellenőrzéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a betegszabadságok száma, az elmúlt fél évben havonta átlagban 120 millió lejt sikerült megtakarítani. Elismerte, hogy az intézkedés „nem tökéletes”, méltánytalan azokkal szemben, akik valóban betegszabadságra szorulnak. Rogobete azt is megjegyezte, hogy átmeneti jelleggel fogják alkalmazni.

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.

