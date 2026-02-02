A közösségimédia-hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára – véli Raed Arafat belügyi államtitkár, aki szerint ideje, hogy a törvényhozók felelősséget vállaljanak egy olyan jogi keret létrehozásáért, amely korlátozza a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
Facebook-oldalára írt szombati bejegyzésében a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője rámutatott, hogy a közelmúltban történt, gyermekeket és tinédzsereket érintő rendkívül súlyos események után gondolkodott el mélyen ezen a témán. „Nem lenne most a megfelelő pillanat arra, hogy Románia merész és felelősségteljes lépést tegyen, és csatlakozzon azokhoz az országokhoz, amelyek fontolgatják vagy már eldöntötték azt, hogy korlátozzák a gyermekek és tinédzserek hozzáférését a közösségi médiához?” – írta Arafat. Szerinte olyan országok, mint Franciaország, Ausztrália, az Egyesült Királyság és Norvégia, már felismerték a kockázatot, és közegészségügyi problémaként, a gyermekeket és serdülőket veszélyeztető kérdésként kezelik ezt az ügyet.
Arafat szerint a közösségi hálózatokhoz való hozzáférést ugyanúgy tiltani kellene törvényileg a kiskorúak számára, mint a dohány- és alkoholos termékekhez, szerencsejátékokhoz és felnőttfilmekhez való hozzáférést. Ezek a platformok ugyanis kifinomult manipulációs mechanizmusokra támaszkodnak, amelyeket a figyelem felkeltésére és a függőség kiváltására terveztek – nyomatékosította. „Egy gyermek vagy serdülő még nem rendelkezik azzal a neurológiai és érzelmi érettséggel, amely szükséges ahhoz, hogy megvédje magát a szándékosan a sebezhetőségek kihasználására tervezett algoritmusoktól” – tette hozzá. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a közösségi hálózatok kedvező tereivé váltak a kiberzaklatásnak, a nyilvános megalázásnak és megbélyegzésnek, az állandó társadalmi nyomásnak, a mérgező összehasonlításoknak és a felszínes megerősítésnek.
„A globális platformok és a hatalmas kereskedelmi érdekeltségek uralta világban nem elég és nem szabad kizárólag a szülőkre bízni a probléma megoldását, hanem közpolitikai kérdésként kell kezelni. Ezért itt az ideje, hogy a román törvényhozók felvállalják ezt a felelősséget, és kezdeményezzenek egy egyértelmű jogszabályi keretet, amely korlátozza a 15–16 év alatti gyermekek és serdülők közösségi hálózatokhoz való hozzáférését. Ez nem a technológia ellen irányuló intézkedés, hanem befektetés a fiatalabb generációk egészségébe, lelki egyensúlyába és jövőjébe” – szögezte le Raed Arafat.
Tiltás helyett nevelés
A téma kapcsán tegnap Cătălin Predoiu belügyminiszter kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem. Facebook-bejegyzésében rámutatott, ez a tiltás nem oldaná meg az alapproblémát: az erkölcsi nevelést. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen intézkedést a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel nagyon nehéz végrehajtani. „Az online platformok felelősségteljes használata számos előnnyel jár (ösztönzi a kreativitást és a más gyerekekkel való kapcsolattartást, gyors hozzáférést biztosít az információkhoz stb.). Ráadásul sok iskolai és iskolán kívüli tevékenység máris az internet használatával zajlik” – magyarázta, hozzátéve: „a teljes tilalom csak frusztrációt és túlzott kíváncsiságot kelt, és a gyerekek végül titokban, útmutatás és védelem nélkül használnák ezeket a platformokat”. Leszögezte, „az igazi megoldás csak szilárd és komoly oktatásból származhat, mert az oktatás nélküli szabadság ugyanolyan veszélyes”. Véleménye szerint a szilárd társadalmi nevelés, a felügyelet (szülők és tanárok által) és a kommunikáció együttesen segít a gyerekeknek biztonságosan eligazodni a digitális környezetben, és elkerülni, hogy áldozatul essenek az online uszításnak vagy negatív hatásoknak. Predoiu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy álláspontját politikusként fejezte ki, nem belügyminiszterként.
