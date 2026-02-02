Gyorshajtókra vadásztak

Az akcióra 8 és 11 óra között került sor, a rendőrök több radarkészüléket helyeztek el az útvonalon, a háromszéki szakaszon három óra alatt 92 szabálysértést állapítottak meg, amiből 83 gyorshajtás volt. A kiszabott bírságok összértéke megközelítette a 70 ezer lejt. 11 járművezetőtől ideiglenesen bevonták a jogosítványt, miután több mint 50 km/órával lépték túl a megengedett sebességhatárt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet: a túlzott sebesség továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő kiváltó oka. (sz.)

A Kovászna és a Bákó megyei közlekedésrendészek közös ellenőrzést tartottak a 11-es országúton pénteken, elsődleges célként a gyorshajtásból eredő balesetek megelőzését tűzve ki célul – közölte a Kovászna megyei rendőrség.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.