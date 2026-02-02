Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Gyorshajtókra vadásztak

2026. február 2., hétfő, Közélet

A Kovászna és a Bákó megyei közlekedésrendészek közös ellenőrzést tartottak a 11-es országúton pénteken, elsődleges célként a gyorshajtásból eredő balesetek megelőzését tűzve ki célul – közölte a Kovászna megyei rendőrség.

  • Településen 110 kilométeres sebességgel száguldott egy Mercedes. A Kovászna megyei rendőrség felvétele
Az akcióra 8 és 11 óra között került sor, a rendőrök több radarkészüléket helyeztek el az útvonalon, a háromszéki szakaszon három óra alatt 92 szabálysértést állapítottak meg, amiből 83 gyorshajtás volt. A kiszabott bírságok összértéke megközelítette a 70 ezer lejt. 11 járművezetőtől ideiglenesen bevonták a jogosítványt, miután több mint 50 km/órával lépték túl a megengedett sebességhatárt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet: a túlzott sebesség továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik fő kiváltó oka. (sz.)

