A megemelt helyi adók és illetékek miatt kialakult közhangulatra reagált közösségi oldalán Gyerő József, Kovászna város polgármestere. Hosszabb bejegyzésében azt hangsúlyozta: az idei módosítások jelentős részét törvényi előírások tették kötelezővé, a helyi tanács mozgástere pedig több területen korlátozott volt.

A városvezető emlékeztetett: a 2025. december 15-én elfogadott, 239-es számú törvény több ponton módosította az adóügyi törvénykönyvet, és kötelezte az önkormányzatokat, hogy még tavaly év végéig elfogadják a 2026-ra érvényes helyi adók és illetékek megállapítását szabályozó helyi határozatot. Mint írta, országszerte felerősödtek az adócsökkentést követelő hangok, és voltak olyan települések is, ahol közösségi nyomásra felülvizsgálták a korábbi döntéseket. Ugyanakkor rámutatott: minden közigazgatási egység helyzete eltérő, ezért nem mindenhol van lehetőség a visszanyesésre.

Gyerő József kitért arra is, hogy jogi kérdéseket vet fel az, ha ezeken a határozatokon év közben módosítanak, mivel a 2025-ben elfogadott tanácshatározatokat most, 2026-ban kellene átírni. Ezzel kapcsolatban az illetékes hatóságok állásfoglalását várja.

A polgármester felsorolta azokat a szempontokat is, amelyek szerinte meghatározták a kovásznai döntéseket. Közölte: a városban 2019-ig nem változtattak az adókulcsokon, akkor is csak egy tízszázalékos emelést hajtottak végre egy uniós utcafelújítási projekt önrészének biztosítására. Azóta ugyanazokat a szorzókat alkalmazzák. Felidézte, hogy a törvény minden évben kötelező inflációkövető indexálást ír elő, ennek elmulasztása esetén pedig a legmagasabb adókulcs alkalmazása válna kötelezővé. Hozzátette: a 2025/239-es törvény végre nem hajtása az állami költségvetési támogatások felfüggesztéséhez vezetne, ami szerinte gyorsan fizetésképtelenné tenné az önkormány­zatokat.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy helyi tanácshatározat nem írhat felül törvényt vagy kormányrendeletet, ugyanakkor Kovászna évek óta biztosítja a március 31-ig fizetőknek járó tízszázalékos kedvezményt. A város bevételeit – állítása szerint – az intézmények működtetésére és az elmúlt évek beruházásainak önrészeire fordították, és ezek nélkül nem lett volna lehetőség külső forrásokat lehívni. A városházi bérek fedezetét saját bevételekből biztosítják, az elmúlt évtizedben nem történt megtérítetlen károkozás – írta.

A lakóépületek adójáról szólva a polgármester kiemelte: a helyi tanács idén nem emelte, de nem is csökkenthette az alkalmazott kulcsokat, mert a törvény megtiltja a 2025-ös szinthez képest történő mérséklést. A növekedést elsősorban a négyzetméterenkénti referenciaértékek jogszabályi módosítása okozta, amelyek átlagosan hatvan százalékkal emelkedtek. Ezt tovább fokozhatja több korábbi kedvezmény eltörlése, köztük az idősebb épületekre, valamint egyes társadalmi csoportokra vonatkozó engedmények megszüntetése. Gyerő József szerint így fordulhat elő, hogy egyes adófizetők 2026-ban többszörös összeget fizetnek a tavalyihoz képest. Ugyanakkor hangsúlyozta: a helyi tanács jóváhagyta az energetikai korszerűsítésekhez kapcsolódó adómentességeket, és jelenleg nincs további mozgástér az általános csökkentésre.

A területadóknál a beépített ingatlanok esetében a tanács saját hatáskörben nem emelt, de az 5,6 százalékos inflációs korrekciót alkalmaznia kellett. A belterületi, nem beépített telkeknél az országos törvényben megszabott referenciaértékek érvényesek, míg a külterületeknél a jogszabály által engedett legalacsonyabb szintet állapították meg.

A gépjárműadók terén a polgármester arról számolt be, hogy az új szabályozás a hengerűrtartalom és a környezeti besorolás alapján differenciál. A törvény megszüntette az elektromos autók teljes mentességét és a legtöbb hibrid gépjármű kedvezményét, miközben az önkormányzatoknak lehetőséget adott az adókulcsok módosítására. Kovásznán – írta – figyelembe vették azt is, hogy a város nem vezetett be közterületi parkolási díjat, ugyanakkor a régi, szennyező járművek közterületen való tárolása gondot okoz, és a bevételek jelentős csökkenése veszélyeztette volna az út- és járdafelújítások önrészét. Ennek nyomán az alacsony környezetvédelmi besorolású autókra emelt kulcsot alkalmaztak, az Euro 6-os járműveket a minimumon hagyták, a kevés szén-dioxidot kibocsátó hibridek esetében pedig kedvezményt szavaztak meg.

Összegzésként a városvezető jelezte: a jövőben olyan tanácshatározat elfogadását tervezik, amely lehetővé tenné, hogy szociális támogatás formájában visszatérítsék a fogyatékkal élők által befizetett lakás- és gépjárműadókat. Bejegyzésében hangsúlyozta: az önkormányzat továbbra is folytatni kívánja az infrastrukturális beruházásokat, mert szerinte ezek nélkül Kovászna fejlődése nem biztosítható.