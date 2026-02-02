...ki kellene találni. No nem azért, mert Ilie Bolojan olyannyira kiváló államférfi lenne, született miniszterelnök, aki felvirágoztatja az országot, hosszú távon fenntartható pályára helyezi, megreformálja az államot, képes visszaállítani a főbb intézményekbe vetett bizalmat, akinek van egy határozott víziója Románia jövőjéről, irányítása alatt a vállalkozók kiszámíthatóságot, az idősek megbecsülést, a dolgozók tisztességes megélhetést biztosító fizetést kaphatnak, miközben jelentős infrastrukturális, energetikai beruházások zajlanak. Nem, sajnos Ilie Bolojanra a felsoroltak közül szinte semmi nem érvényes – vagy legalábbis nem sok a fentiek közül –, de mindezek ellenére is az a kegyetlen igazság, hogy ha Bolojan nem lenne, ki kellene találni.

Tetszik, nem tetszik – szinte senkinek nem tetszik –, Romániának ebben az időszakban szüksége van egy Bolojanra. Aki nem nézi, hogy miként áll a megítélése a közvélemény-kutatásokban, nem végtelen politikai játszmákban igyekszik megerősíteni hatalmát, nem keresi a nyílt konfliktust a koalíciós partnerekkel, nem reagál a minden irányból érkező támadásokra, hanem aki egészen egyszerűen teszi a dolgát. Azt, hogy mindenféle politikai nyomás, mélyállami akadályoztatás, társadalmi ellenkezés dacára Románia teljesen felborult költségvetési egyensúlyát helyreállítsa. Amennyire lehet, ameddig lehet. Mert most ez a legsürgősebb, mert az előtte kormányzók úgy szórták két kézzel a pénzt, mintha nem lenne holnap, és mert ha most nem sikerül rendet vágni a pénzügyekben, akkor államcsőd következik, és olyan mély válságba sodródik az ország, hogy nem az adók emelése, a nyugdíjak és bérek befagyasztása lesz a fő kérdés, hanem hogy egyáltalán ki tudja-e fizetni az állam ezeket a járandóságokat a jogosultaknak: nyugdíjasoknak, tanároknak, orvosoknak stb. Lehet persze joggal bírálni, szapulni is akár a kormányfőt az általa választott módszerekért, és azért, hogy igazságtalanságok sorozata árán éri el céljait, hiszen a kiváltságos társadalmi-szakmai kategóriák ezúttal is megússzák, az államot a sok-sok ígéret és nekigyürkőzés ellenére sem sikerül megreformálni, miközben ismét a legkiszolgáltatottabb embereken csattan az ostor, az összes teher a kisemberekre, dolgozókra, nyugdíjasokra, kisvállalkozókra nehezedik – de attól még látni kell azt is, ha Bolojan nincs, akkor nem egy más világ van, hanem a totális összeomlás.

És azt is látni kell, hogy Bolojan amúgy még mindig a reformok iránt valamelyest elkötelezett politikusok közé tartozik: irányításával nekiment a kormány a bírák és ügyészek speciális nyugdíjainak – az már a szociáldemokrata hátszéllel tisztségbe került alkotmánybírák vétke, hogy az erről szóló jogszabály mindmáig nem lépett érvénybe. Ennél is jelentősebb lépést lengetett be a hétvégén a G4 Media portálnak adott interjúban a kormányfő: a belügyi és a védelmi minisztérium alárendeltségébe tartozók korai nyugdíjazása és speciális juttatásai elleni fellépést helyezett kilátásba. Mert nem normális az, hogy például a szebeni rendőrfőnök 47 évesen nyugdíjba vonult – érvelt Bolojan. Rendőrök, katonatisztek, titkosszolgák tízezreit, százezreit érintő intézkedés lenne ez, amely ismét csak vérlázító igazságtalanságot orvosolna, ha megvalósulna.

Ne legyenek, persze, illúzióink: egyelőre még a bírói és ügyészi nyugdíjak ügyét sem sikerült dűlőre vinni, a katonák, hírszerzők, rendőrök helyzetének rendezése pedig minden bizonnyal még ennél is nehezebb lesz, hiszen rengeteg érdeket sértene. Olyan kemény dió ez Romániában, hogy már a probléma felvetéséhez is bátorság kell, olyan nehéz feladat, amelybe még Bolojan bicskája is nagyon könnyen beletörhet.

Fotó: gov.ro