Ha Bolojan nem lenne...

2026. február 2., hétfő, Máról holnapra
Farcádi Botond

...ki kellene találni.
No nem azért, mert Ilie Bolojan olyannyira kiváló államférfi lenne, született miniszterelnök, aki felvirágoztatja az országot, hosszú távon fenntartható pályára helyezi, megreformálja az államot, képes visszaállítani a főbb intézményekbe vetett bizalmat, akinek van egy határozott víziója Románia jövőjéről, irányítása alatt a vállalkozók kiszámíthatóságot, az idősek megbecsülést, a dolgozók tisztességes megélhetést biztosító fizetést kaphatnak, miközben jelentős infrastrukturális, energetikai beruházások zajlanak. Nem, sajnos Ilie Bolojanra a felsoroltak közül szinte semmi nem érvényes – vagy legalábbis nem sok a fentiek közül –, de mindezek ellenére is az a kegyetlen igazság, hogy ha Bolojan nem lenne, ki kellene találni.

Tetszik, nem tetszik – szinte senkinek nem tetszik –, Romániának ebben az időszakban szüksége van egy Bolojanra. Aki nem nézi, hogy miként áll a megítélése a közvélemény-kutatásokban, nem végtelen politikai játszmákban igyekszik megerősíteni hatalmát, nem keresi a nyílt konfliktust a koalíciós partnerekkel, nem reagál a minden irányból érkező támadásokra, hanem aki egészen egyszerűen teszi a dolgát. Azt, hogy mindenféle politikai nyomás, mélyállami akadályoztatás, társadalmi ellenkezés dacára Románia teljesen felborult költségvetési egyensúlyát helyreállítsa. Amennyire lehet, ameddig lehet. Mert most ez a legsürgősebb, mert az előtte kormányzók úgy szórták két kézzel a pénzt, mintha nem lenne holnap, és mert ha most nem sikerül rendet vágni a pénzügyekben, akkor államcsőd következik, és olyan mély válságba sodródik az ország, hogy nem az adók emelése, a nyugdíjak és bérek befagyasztása lesz a fő kérdés, hanem hogy egyáltalán ki tudja-e fizetni az állam ezeket a járandóságokat a jogosultaknak: nyugdíjasoknak, tanároknak, orvosoknak stb. Lehet persze joggal bírálni, szapulni is akár a kormányfőt az általa választott módszerekért, és azért, hogy igazságtalanságok sorozata árán éri el céljait, hiszen a kiváltságos társadalmi-szakmai kategóriák ezúttal is megússzák, az államot a sok-sok ígéret és nekigyürkőzés ellenére sem sikerül megreformálni, miközben ismét a legkiszolgáltatottabb embereken csattan az ostor, az összes teher a kisemberekre, dolgozókra, nyugdíjasokra, kisvállalkozókra nehezedik – de attól még látni kell azt is, ha Bolojan nincs, akkor nem egy más világ van, hanem a totális összeomlás.

És azt is látni kell, hogy Bolojan amúgy még mindig a reformok iránt valamelyest elkötelezett politikusok közé tartozik: irányításával nekiment a kormány a bírák és ügyészek speciális nyugdíjainak – az már a szociáldemokrata hátszéllel tisztségbe került alkotmánybírák vétke, hogy az erről szóló jogszabály mindmáig nem lépett érvénybe. Ennél is jelentősebb lépést lengetett be a hétvégén a G4 Media portálnak adott interjúban a kormányfő: a belügyi és a védelmi minisztérium alárendeltségébe tartozók korai nyugdíjazása és speciális juttatásai elleni fellépést helyezett kilátásba. Mert nem normális az, hogy például a szebeni rendőrfőnök 47 évesen nyugdíjba vonult – érvelt Bolojan. Rendőrök, katonatisztek, titkosszolgák tízezreit, százezreit érintő intézkedés lenne ez, amely ismét csak vérlázító igazságtalanságot orvosolna, ha megvalósulna.

Ne legyenek, persze, illúzióink: egyelőre még a bírói és ügyészi nyugdíjak ügyét sem sikerült dűlőre vinni, a katonák, hírszerzők, rendőrök helyzetének rendezése pedig minden bizonnyal még ennél is nehezebb lesz, hiszen rengeteg érdeket sértene. Olyan kemény dió ez Romániában, hogy már a probléma felvetéséhez is bátorság kell, olyan nehéz feladat, amelybe még Bolojan bicskája is nagyon könnyen beletörhet. 

 

