Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a kisbaconi születésű
SZÉKELY KATALIN ERZSÉBET
(szül. BENEDEK)
életének 73. évében 
csendesen elhunyt.
Temetése 2026. február 5-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a Makovecz-féle ravatalozóháztól a szemerjai régi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Búcsúzunk egy szál virággal.
A gyászoló család
4336204

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, testvér, sógor, keresztapa, rokon, barát és ismerős,
PÉTER-SZŐCS ISTVÁN
szerető szíve életének 58. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2026. 
február 4-én 13 órakor 
kísérjük utolsó útjára a sepsi­szentgyörgyi közös temető ravatalozóházától a katolikus egyház szertartása szerint.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
4336207

Fájdalommal tudatjuk, 
hogy a rétyi születésű
özv. VULTUR ANA
(szül. BERNÁD)
életének 88. évében hosszú, türelemmel viselt 
betegség után visszaadta 
lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. február 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
A gyászoló család
1120807

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
ALBERT FERENC
építészmester
életének 84., házasságának 
60. évében hosszan tartó betegség után 2026. február 1-jén 
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunktól 
február 4-én, szerdán 15 
órakor veszünk végső búcsút a szotyori református temető ravatalozójában.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló szerettei
4336194

 

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,
dr. Krecht Gyöngyvérnek, osztozunk édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége
1120810

 

Megemlékezés

Minden elmúlik, mint 
az álom, / Elröpul, mint 
a vándormadár, / Csak az emlék marad meg a szívben, / Halványan, mint a holdsugár. Fájó szívvel emlékezünk
az uzoni
MÁRK ANNÁRA
halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Unokája és családja
4336205

Gyújtok egy gyertyát 
és gondolok rád. Bárcsak 
itt lennél. Bárcsak tudnád, 
hogy itt vagyok. Lelkemben bánat és a szívem sötét. 
Megfáradt kezeid már soha nem foghatom. Szerető 
szavaid többé nem 
hallhatom. Fénylő szemeidbe sohasem nézhetek, de 
senki nem veheti el tőlem 
az emlékeimet.
Kegyelettel és szeretettel 
emlékezünk a sepsibodoki
id. SINKA GÁBORRA ­halálának 12. évfordulóján.
Szerettei
4336208

Fájó szívvel emlékezünk
a komollói
id. SZABÓ JÓZSEFRE­halálának 25. évfordulóján.
A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt.
Szerettei
1120809

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk
az orbaiteleki 
id. PÉTER BÉLÁRA
halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
21113

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. / 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, / Akik 
szívből szeretnek, nem 
felednek Téged.
Fájó szívvel emlékezünk
id. SIMON LAJOSRA ­halálának második évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1120813

Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, / Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk
az angyalosi
LOVÁSZ GIZELLÁRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336198

