Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a kisbaconi születésű

SZÉKELY KATALIN ERZSÉBET

(szül. BENEDEK)

életének 73. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2026. február 5-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a Makovecz-féle ravatalozóháztól a szemerjai régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Búcsúzunk egy szál virággal.

A gyászoló család

4336204

Szívünk mély fájdalmával,

de a jó Isten akaratában

megnyugodva tudatjuk,

hogy a drága jó édesapa, testvér, sógor, keresztapa, rokon, barát és ismerős,

PÉTER-SZŐCS ISTVÁN

szerető szíve életének 58. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunkat 2026.

február 4-én 13 órakor

kísérjük utolsó útjára a sepsi­szentgyörgyi közös temető ravatalozóházától a katolikus egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4336207

Fájdalommal tudatjuk,

hogy a rétyi születésű

özv. VULTUR ANA

(szül. BERNÁD)

életének 88. évében hosszú, türelemmel viselt

betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2026. február 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

A gyászoló család

1120807

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

ALBERT FERENC

építészmester

életének 84., házasságának

60. évében hosszan tartó betegség után 2026. február 1-jén

visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szeretett halottunktól

február 4-én, szerdán 15

órakor veszünk végső búcsút a szotyori református temető ravatalozójában.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló szerettei

4336194

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,

dr. Krecht Gyöngyvérnek, osztozunk édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége

1120810

Megemlékezés

Minden elmúlik, mint

az álom, / Elröpul, mint

a vándormadár, / Csak az emlék marad meg a szívben, / Halványan, mint a holdsugár. Fájó szívvel emlékezünk

az uzoni

MÁRK ANNÁRA

halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Unokája és családja

4336205

Gyújtok egy gyertyát

és gondolok rád. Bárcsak

itt lennél. Bárcsak tudnád,

hogy itt vagyok. Lelkemben bánat és a szívem sötét.

Megfáradt kezeid már soha nem foghatom. Szerető

szavaid többé nem

hallhatom. Fénylő szemeidbe sohasem nézhetek, de

senki nem veheti el tőlem

az emlékeimet.

Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk a sepsibodoki

id. SINKA GÁBORRA ­halálának 12. évfordulóján.

Szerettei

4336208

Fájó szívvel emlékezünk

a komollói

id. SZABÓ JÓZSEFRE­halálának 25. évfordulóján.

A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt.

Szerettei

1120809

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

az orbaiteleki

id. PÉTER BÉLÁRA

halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

21113

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. /

Telhetnek hónapok,

múlhatnak évek, / Akik

szívből szeretnek, nem

felednek Téged.

Fájó szívvel emlékezünk

id. SIMON LAJOSRA ­halálának második évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1120813

Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, / Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk

az angyalosi

LOVÁSZ GIZELLÁRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4336198