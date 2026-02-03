Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a kisbaconi születésű
SZÉKELY KATALIN ERZSÉBET
(szül. BENEDEK)
életének 73. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2026. február 5-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a Makovecz-féle ravatalozóháztól a szemerjai régi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Búcsúzunk egy szál virággal.
A gyászoló család
4336204
Szívünk mély fájdalmával,
de a jó Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó édesapa, testvér, sógor, keresztapa, rokon, barát és ismerős,
PÉTER-SZŐCS ISTVÁN
szerető szíve életének 58. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2026.
február 4-én 13 órakor
kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától a katolikus egyház szertartása szerint.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
4336207
Fájdalommal tudatjuk,
hogy a rétyi születésű
özv. VULTUR ANA
(szül. BERNÁD)
életének 88. évében hosszú, türelemmel viselt
betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. február 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
A gyászoló család
1120807
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
ALBERT FERENC
építészmester
életének 84., házasságának
60. évében hosszan tartó betegség után 2026. február 1-jén
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunktól
február 4-én, szerdán 15
órakor veszünk végső búcsút a szotyori református temető ravatalozójában.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló szerettei
4336194
Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek,
dr. Krecht Gyöngyvérnek, osztozunk édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége
1120810
Megemlékezés
Minden elmúlik, mint
az álom, / Elröpul, mint
a vándormadár, / Csak az emlék marad meg a szívben, / Halványan, mint a holdsugár. Fájó szívvel emlékezünk
az uzoni
MÁRK ANNÁRA
halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Unokája és családja
4336205
Gyújtok egy gyertyát
és gondolok rád. Bárcsak
itt lennél. Bárcsak tudnád,
hogy itt vagyok. Lelkemben bánat és a szívem sötét.
Megfáradt kezeid már soha nem foghatom. Szerető
szavaid többé nem
hallhatom. Fénylő szemeidbe sohasem nézhetek, de
senki nem veheti el tőlem
az emlékeimet.
Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk a sepsibodoki
id. SINKA GÁBORRA halálának 12. évfordulóján.
Szerettei
4336208
Fájó szívvel emlékezünk
a komollói
id. SZABÓ JÓZSEFREhalálának 25. évfordulóján.
A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt.
Szerettei
1120809
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk
az orbaiteleki
id. PÉTER BÉLÁRA
halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
21113
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. /
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek, / Akik
szívből szeretnek, nem
felednek Téged.
Fájó szívvel emlékezünk
id. SIMON LAJOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1120813
Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, / Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk
az angyalosi
LOVÁSZ GIZELLÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336198
