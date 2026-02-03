Hozzávalók: 50 dkg növendékhús (fiatal marha húsa), 2 murok, 2 petrezselyem, 1 kujaknyi (ökölnyi) zeller, félmaréknyi (5–10 dkg) zöldborsó, maréknyi (5–10 dkg) zöldpaszuly, 1 kápia paprika, 1 zöldpaprika, 5–7 db kelbimbó, 5–7 db karfiolrózsa, 1 fej hagyma, 3–4 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, 3–4 evőkanál paradicsompaszta, só, bors, 1 lestyánszár, 1 tyúkhúsleveskocka, korpacibere-ételízesítő, illetve 4 evőkanál finomra vágott zellerlevél, lestyánlevél és petrezselyemzöld, vegyesen; a gombóchoz: 50 dkg darált disznóhús, 2 cikk fokhagyma, 1 tojás, só, bors, pirospaprika, ételízesítő.
Elkészítése: A gombóchoz a darált disznóhúst keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a tojást, a törőn átnyomott fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával, összegyúrjuk, majd diónyi gombócokat formálunk belőle. A kész gombócokat kb. 1 liter enyhén sós vízben kifőzzük, leszűrjük, majd felhasználásig melegen tartjuk. Ezzel egy időben a kockára vágott növendékhúst is kb. 1 liter enyhén sós vízben meglobbasztjuk (addig főzzük, míg egyet lobban), majd leszűrjük, és felhasználásig melegen tartjuk.
Az apróra vágott murkot az olajon megdinszteljük, majd feltöltjük forró vízzel, hozzáadjuk a szintén felaprított petrezselymet meg zellert, sózzuk, és felforraljuk. A hagymát egészben a kályha tetején vagy egy serpenyőben körbepirítjuk, majd ezt is fövő leveshez adjuk az apróra vágott vagy tört fokhagymával együtt. Ha már forr a leves, egymás után beletesszük a zöldborsót, a zöldpaszulyt, a kelbimbót, a karfiolt, a lestyánszárat, a kockára vágott kápia paprikát és a zöldpaprikát, sózzuk, borsozzuk, majd ismét felforraljuk. Ekkor beletesszük a meglobbasztott növendékhúst, hozzáadjuk a paradicsompasztát, a tyúkhúsleveskockát és a korpacibere-ételízesítőt, addig főzzük, amíg a hús puhára fő. Beletesszük a kifőtt húsgombócokat, felforraljuk, majd a leves ízén igazítunk még – ha szükséges – kevés sóval és korpacibere-ételízesítővel. A legvégén finomra vágjuk a lestyán-, zeller- és petrezselyemleveleket, a leveshez adjuk, de tovább már nem forraljuk. Tálalás előtt kb. fél órát pihentetjük. Friss kenyérrel és csípős paprikával tálaljuk.
A dinsztelt zöldséget mindig forró vízzel töltsük fel, hogy a zöldség ne könjön meg (ne edződjön meg) – figyelmeztetett a csíkmadarasi Bálint Ilonka, a recept szerzője.
Elkészítési idő: 1 óra
Mennyiség: 4–5 személy
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.