A nap fotója

2026. február 3., kedd, Szabadidő
  • Pihenő szörnyetegek. Fotó: Albert Levente
    Pihenő szörnyetegek. Fotó: Albert Levente
2026-02-03: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Erdélyi parasztcsorba Ilonka módra)

Hozzávalók: 50 dkg növendékhús (fiatal marha húsa), 2 murok, 2 petrezselyem, 1 kujaknyi (ökölnyi) zeller, félmaréknyi (5–10 dkg) zöldborsó, maréknyi (5–10 dkg) zöldpaszuly, 1 kápia paprika, 1 zöldpaprika, 5–7 db kelbimbó, 5–7 db karfiolrózsa, 1 fej hagyma, 3–4 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, 3–4 evőkanál paradicsompaszta, só, bors, 1 lestyánszár, 1 tyúkhúsleveskocka, korpacibere-étel­ízesítő, illetve 4 evőkanál finomra vágott zellerlevél, lestyánlevél és petrezselyemzöld, vegyesen; a gombóchoz: 50 dkg darált disznóhús, 2 cikk fokhagyma, 1 tojás, só, bors, pirospaprika, ételízesítő.
2026-02-03: Közélet - Fekete Réka:

A nyelvhasználat iránti felelősséget bizonyították a diákok (Országos helyesírási verseny Sepsiszentgyörgyön)

A helyesírás segít abban, hogy világosabban gondolkodjunk, pontosabban fogalmazzunk és árnyaltabban fejezzük ki önmagunkat – hangsúlyozta Zsemlyei Borbála, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészet Tanszékének vezetője a XVIII. Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjének szombati megnyitóján a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, ahol tíz megye magyar középiskoláinak ötvenöt versenyzője bizonyította felkészültségét.
