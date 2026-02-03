A helyesírás segít abban, hogy világosabban gondolkodjunk, pontosabban fogalmazzunk és árnyaltabban fejezzük ki önmagunkat – hangsúlyozta Zsemlyei Borbála, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészet Tanszékének vezetője a XVIII. Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjének szombati megnyitóján a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, ahol tíz megye magyar középiskoláinak ötvenöt versenyzője bizonyította felkészültségét.

A diákokat, felkészítő- és kísérő tanáraikat, az értékelő bizottság tagjait Erdély Judit, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének (AESZ) elnöke köszöntötte. Kiemelte, az országos döntőn a megyék legjobb helyesírói vesznek részt, akik a január 17-én egységes feladatok alapján tartott megyei versenyekről jutottak tovább. Az Implom József Helyesírási Versenyt az oktatási minisztérium megbízásából Kovászna Megye Tanfelügyelősége, az AESZ és a kezdettől házigazda Mikes Kelemen Elméleti Líceum szervezi a BBTE-vel együttműködve.

Incze Éva, a Mikes-iskola igazgatója a verseny céljaként az anyanyelv ápolását, a nyelvhasználat iránti felelősségtudat erősítését nevezte meg, és feltette a kérdést: vajon a párhuzamos nyelvi regiszterek, képek, a virtuális és az internet világában, a mesterséges intelligencia majdnem tökéletes szövegalkotási teljesítménye mellett milyen jelentősége és értéke van az ember által művelt helyesírásnak, majd válaszolt is rá: éppen az ilyen versenyek bizonyítják utóbbi létjogosultságát, értékét, ahol a feladatok nem csupán a szabályok ismerését, hanem a nyelv működésének érdekességét és izgalmát is feltárják.

Sokan úgy gondolnak a helyesírásra, mint egy szigorú, rideg szabályrendszerre, pedig valójában sokkal több. A helyesírás nem számonkér, hanem segíti a megértést, az olvasót szolgálja – utalt Mártonfi Attila nyelvész, az Osiris Helyesírás egyik szerkesztője megállapítására Zsemlyei Borbála, a verseny értékelő bizottságának elnöke. A helyesírási követelményeknek való megfelelés sokakban szorongást kelt, de a hibától való félelem nem lehet akadálya annak, hogy használjuk, formáljuk és élvezzük a nyelvet, és ez a verseny sem a hibátlanság ünnepe elsősorban, hanem a tudásé, a gondolkodásé és a nyelvi tudatosságé – mondotta. Nem kell mindent fejből tudni, de érteni kell a rendszert, amely mögötte áll, ez az a tudás, amely hosszú távon is érték marad – véli az egyetemi oktató.

A verseny egyik érdekessége, hogy az előre rögzített hangfelvételről bejátszott tollbamondás szövegét és a feladatsort Balló Ignác Norbert, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum 2020-ban végzett diákja, Török Katalin tanítványa – jelenlegi elsőéves doktorandusz a BBTE bölcsészkarán –, állította össze, aki a középiskola mind a négy évében részt vett az Implom József Helyesírási Versenyen, tizenegyedikes korában Implom-díjat nyert a Kárpát-medencei döntőn, és amint lapunknak mondta, ezek a versenyek meghatározóak voltak számára az egyetemválasztás tekintetében. A tollbamondás témájául Márton Áron életútját választotta, amelyet „Világító jel legyen mindannyiunk számára!” címmel jegyzett, az idézet a százharminc éve született erdélyi püspök szentté avatásáért az erdélyi katolikus templomokban rendszeresen elmondott imából származik.

A középiskolások országos döntőjének első tíz helyezettje – idén azonos pontszám miatt tizenketten vannak – részt vehet a gyulai Kárpát-medencei döntőn, amelyet február végén tartanak. Eredmények, korosztálytól függetlenül: a legmagasabb pontszámot Péntek Edina érte el (Octavian Goga Elméleti Líceum, Bánffyhunyad, felkészítője Mátyás Ibolya), második helyezett Fülöp Eszter (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő: Dósa Villő Emese), harmadik díjas Kelemen-Karikás Kristóf (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, felkészítő: Tókos Ibolya). További háromszéki továbbjutók: Molnos Adrienn Katalin (Székely Mikó Kollégium, felkészítők: Pénzes Ágnes, Kedves Laura), Szabó Katalin (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, felkészítő: Kelemen Fruzsina), Kozma Rákhel (Székely Mikó Kollégium, felkészítő: Tókos Ibolya).

Délután a versenyzők Sántha Imre Géza muzeológus, művészettörténész tárlatvezetésével megnézték a Székely Nemzeti Múzeumban a Székelyek – Örökölt vonások kiállítást, utána a Bartók Béla-teremben a Mácsafej zenekar énekeltvers-műsorát hallgatták meg a diákok.