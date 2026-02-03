Válaszúton: merre tovább, RMDSZ?

Bizonyosan nem hatott meglepetésként, de mégiscsak fájdalmas ébresztő, szembesülés lehet az RMDSZ számára mindaz, ami az elmúlt hetekben a megemelt helyi adók és illetékek nyomán kirobbant székelyföldi tiltakozásokon elhangzott. A legkellemetlenebb és -aggasztóbb ugyanakkor talán az, hogy a válogatott bírálatok, panaszok, követelések nem a belső ellenzéktől (a magyar zsebpártként emlegetettektől), és nem is a román alakulatok irányából érkeztek, hanem az istenadta néptől.

Az ugyan igaz, hogy a tiltakozásokat egyes politikai szereplők próbálták kihasználni, rátelepedni, ám ez nem változtat azon a tényen, hogy Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, majd legutóbb Székelyudvarhelyen az egyszerű polgárok érezték úgy, hogy utcára kell vonulniuk és hangot adniuk elégedetlenségüknek. És távolról sem csak az adóemelések miatt. Évtizedes sérelmek, hiányosságok kerültek elő, melyek mint rossz szellemek kísértik a Székelyföldet: alacsony életszínvonal, bérezés, megélhetési gondok, gazdasági problémák, és nem utolsósorban a közösségi-politikai képviselet (egész pontosan az RMDSZ) felelőssége mindezek kapcsán.

Elkeserítő, de ki kell mondani: amint az még az utcai tiltakozások kezdetén érezhető volt, mára beigazolódott – az adók és illetékek csak a katalizátort jelentették, a feszültség, az elégedetlenség, felháborodás már jó ideje ott lappangott a közösségekben. Amint a csalódás is abban a politikai alakulatban, mely a közösség érdekképviseletét tűzte zászlajára hosszú ideje, és mely sokak szerint pont az ellenkezőjét tette. Legutóbb az erdélyi, székelyföldi magyarok bizalmát, voksait éppen a kevesebbet az államnak, többet a polgárnak jelszóval kérte, de az elmúlt közel egy évben sajnos ez is csak üres ígéret maradt, még akkor is, ha valóra váltása nem kizárólag az RMDSZ-től függött, kormányzati szerepvállalása ellenére a szövetség mozgáskeretei, mint korábban is, be vannak határolva. A közösség viszont ezt várta, hiszen ezt ígérték, és a kés egyszer csak csontig hatolt.

Ez a pillanat pedig az újabb adóemelés és annak velejárói (a különböző kedvezmények eltörlése) voltak, melyek viszont Pandóra szelencéjeként felszínre hoztak sokkal régebbi fájdalmakat és sérelmeket, illetve nem utolsósorban a számonkérést. Ez utóbbit igen találóan fogalmazták meg a csíkszeredai tüntetésen: nem lehetetlen dolgokat kérnek, hanem tisztességet, átláthatóságot és valódi képviseletet azoktól, akiknek ez a feladata. E három kifejezés pedig egybefogja mindazt, amit a tiltakozásokon, a közösségi médiában és más csatornákon az elmúlt hetekben a közösség tagjai elég egyértelműen a politikai képviselet tudomására hoztak.

Nincs mit sokat szépíteni: bár eddig is érzékelhető volt, most már a napnál is világosabb a töréspont a közösség egy meghatározó része és az RMDSZ között, rég nem látott bizalmi válság alakult ki, a szövetség – noha nem teljesen saját hibájából – válaszút előtt áll. A közösség változást, megújulást vár, évtizedes gondok rendezését (vagy legalábbis kimozdítását a holtpontról), csak most annyi különbséggel, hogy kész nagyon rövid időn belül a számlát is benyújtani, mert a pohár minden jel szerint betelt. A kérdés az: felnő-e a feladathoz a szövetség, képes-e új konszenzusra jutni, visszanyerni a közösség bizalmát?

Sepsiszentgyörgyön zajlottak az első utcai megmozdulások. Fotó: Albert Levente