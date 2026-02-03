Közel hatszáz bevetés

A közösségek, az emberi élet és a javak védelmében több mint félezer bevetést hajtottak végre januárban a háromszéki tűzoltók: orvosi vészhelyzeteknél, közúti baleseteknél, tűzeseteknél, illetve egyéb rendkívüli eseményeknél segítettek.
A megyei sürgősségi felügyelőség 567 vészhelyzetet jegyzett az év első hónapjában. Tűzhöz 25 alkalommal riasztották a készenléti csapatokat, a lángok 19 alkalommal lakóházaknál pusztítottak. Húsz esetben közúti balesetnél vált szükségessé a beavatkozásuk, kétszer autóban rekedt embereket kellett kimenteni. Leggyakrabban a rohammentőket hívták, a SMURD kötelékében szolgálatot teljesítő csapatok 331 alkalommal biztosítottak elsősegélyt. A szakembereknek két helyről kellett eltávolítaniuk fel nem robbant lőszert, egy beavatkozás pedig vészhelyzetben lévő állat megmentésére irányult.
A vészhelyzetek orvoslása mellett a háromszéki tűzoltók gyakorlatokon vettek részt, illetve megelőző tevékenységeket is szerveztek.
A megyei sürgősségi felügyelőség arra figyelmeztetett, hogy térségünkben ismét beköszöntöttek fagyos napok, amikor a lakosság fokozottabb mértékben használja a fűtési rendszereket, az elektromos készülékeket. Azt javasolják mindenkinek, legyenek körültekintőek, elővigyázatosak, amikor begyújtanak a kályhákba, üzembe helyezik a gázkazánokat vagy az egyéb, fűtésre használt berendezéseket. Figyelmeztetnek arra is, hogy ne terheljék túl az elektromos hálózatokat és csak megfelelően működő készülékeket használjanak.
