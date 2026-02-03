Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Közel hatszáz bevetés

2026. február 3., kedd, Közélet

A közösségek, az emberi élet és a javak védelmében több mint félezer bevetést hajtottak végre januárban a háromszéki tűzoltók: orvosi vészhelyzeteknél, közúti baleseteknél, tűzeseteknél, illetve egyéb rendkívüli eseményeknél segítettek.

  • Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség
    Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség

A megyei sürgősségi felügyelőség 567 vészhelyzetet jegyzett az év első hónapjában. Tűzhöz 25 alkalommal riasztották a készenléti csapatokat, a lángok 19 alkalommal lakóházaknál pusztítottak. Húsz esetben közúti balesetnél vált szükségessé a beavatkozásuk, kétszer autóban rekedt embereket kellett kimenteni. Leggyakrabban a rohammentőket hívták, a SMURD kötelékében szolgálatot teljesítő csapatok 331 alkalommal biztosítottak elsősegélyt. A szakembereknek két helyről kellett eltávolítaniuk fel nem robbant lőszert, egy beavatkozás pedig vészhelyzetben lévő állat megmentésére irányult. 

A vészhelyzetek orvoslása mellett a háromszéki tűzoltók gyakorlatokon vettek részt, illetve megelőző tevékenységeket is szerveztek.

A megyei sürgősségi felügyelőség arra figyelmeztetett, hogy térségünkben ismét beköszöntöttek fagyos napok, amikor a lakosság fokozottabb mértékben használja a fűtési rendszereket, az elektromos készülékeket. Azt javasolják mindenkinek, legyenek körültekintőek, elővigyázatosak, amikor begyújtanak a kályhákba, üzembe helyezik a gázkazánokat vagy az egyéb, fűtésre használt berendezéseket. Figyelmeztetnek arra is, hogy ne terheljék túl az elektromos hálózatokat és csak megfelelően működő készülékeket használjanak.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-03 08:00 Cikk megjelenítése: 202 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 384
szavazógép
2026-02-03: Máról holnapra - Nagy D. István:

Válaszúton: merre tovább, RMDSZ?

Bizonyosan nem hatott meglepetésként, de mégiscsak fájdalmas ébresztő, szembesülés lehet az RMDSZ számára mindaz, ami az elmúlt hetekben a megemelt helyi adók és illetékek nyomán kirobbant székelyföldi tiltakozásokon elhangzott. A legkellemetlenebb és -aggasztóbb ugyanakkor talán az, hogy a válogatott bírálatok, panaszok, követelések nem a belső ellenzéktől (a magyar zsebpártként emlegetettektől), és nem is a román alakulatok irányából érkeztek, hanem az istenadta néptől.
2026-02-03: Közélet - :

Gyorshajtókat büntettek

Több mint háromszáz gyorshajtót büntettek meg a közlekedésrendészek Háromszéken az elmúlt héten – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.
rel="noreferrer"