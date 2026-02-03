Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Gyorshajtókat büntettek

2026. február 3., kedd, Közélet

Több mint háromszáz gyorshajtót büntettek meg a közlekedésrendészek Háromszéken az elmúlt héten – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.

  163 km/órás sebességet mértek a terelőúton. Fotó: Kovászna megyei rendőrség
    163 km/órás sebességet mértek a terelőúton. Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A közúti balesetek kockázatának csökkentését célzó ROADPOL – Speed akcióterv keretében január 26. és február 1. között a közlekedésrendészek fokozott ellenőrzéseket tartottak a megye útjain. Az akciók elsősorban azokat az autósokat célozták, akik nem tartják be a megengedett sebességhatárokat. A rendőrség célja a közlekedésbiztonság növelése volt, valamint a gyorshajtásból eredő balesetek megelőzése, hiszen a túlzott sebesség továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb kiváltó oka – áll a közleményben. Az ellenőrzések során nem csak bírságoltak, hanem hangsúlyt fektettek a megelőzésre is, a rendőrök elbeszélgettek a forgalomban megállított járművezetőkkel a szabályszegések kockázatairól.

A múlt héten összesen 332 gyorshajtást állapítottak meg a rendőrök, 19 jogosítványt vontak be ideiglenesen, ezek közül kettőt azért, mert a sofőr több mint 70 km/órával lépte túl a megengedett sebességet. Ilyen kirívó eset történt vasárnap kora délután, amikor egy 21 éves fiatalember a sepsiszentgyörgyi terelőúton 163 km/órás sebességgel száguldott, jóval túllépve a sebességhatárt. A sofőrt 1822 lejes pénzbírsággal sújtották, jogosítványát pedig 120 napra bevonták. (sz.)

Hozzászólások
2026-02-03: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Közel hatszáz bevetés

A közösségek, az emberi élet és a javak védelmében több mint félezer bevetést hajtottak végre januárban a háromszéki tűzoltók: orvosi vészhelyzeteknél, közúti baleseteknél, tűzeseteknél, illetve egyéb rendkívüli eseményeknél segítettek.
2026-02-03: Közélet - Iochom István:

Esküvői kiállítás bőséges felhozatallal (Kézdivásárhely)

Vasárnap tizedik kiadásához érkezett az Elekes Enikő, a Két Szív esküvőszervezői iroda vezetője és Csiszár Melinda, a Süti Éden cukrászda tulajdonosa által megálmodott és megvalósított esküvői kiállítás Kézdivásárhelyen. Az egész napos rendezvényt nyolc éven át a Kicsid Gábor Sportcsarnok előterében szervezték meg, két éve pedig a Vadrózsák vendéglő rendezvénysátra biztosít megfelelő helyet a nagyszabású eseménynek, melyet idén mintegy ötszázan látogattak meg.
