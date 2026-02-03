Gyorshajtókat büntettek

A közúti balesetek kockázatának csökkentését célzó ROADPOL – Speed akcióterv keretében január 26. és február 1. között a közlekedésrendészek fokozott ellenőrzéseket tartottak a megye útjain. Az akciók elsősorban azokat az autósokat célozták, akik nem tartják be a megengedett sebességhatárokat. A rendőrség célja a közlekedésbiztonság növelése volt, valamint a gyorshajtásból eredő balesetek megelőzése, hiszen a túlzott sebesség továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb kiváltó oka – áll a közleményben. Az ellenőrzések során nem csak bírságoltak, hanem hangsúlyt fektettek a megelőzésre is, a rendőrök elbeszélgettek a forgalomban megállított járművezetőkkel a szabályszegések kockázatairól.

A múlt héten összesen 332 gyorshajtást állapítottak meg a rendőrök, 19 jogosítványt vontak be ideiglenesen, ezek közül kettőt azért, mert a sofőr több mint 70 km/órával lépte túl a megengedett sebességet. Ilyen kirívó eset történt vasárnap kora délután, amikor egy 21 éves fiatalember a sepsiszentgyörgyi terelőúton 163 km/órás sebességgel száguldott, jóval túllépve a sebességhatárt. A sofőrt 1822 lejes pénzbírsággal sújtották, jogosítványát pedig 120 napra bevonták. (sz.)