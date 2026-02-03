Csernáton sem lehet kivétel: Bod Péter szülőfalujában a helyi tanács december végén kényszerhelyzetben jóváhagyta azt a határozattervezetet, amely jelentősen megnövelte az épület- és földadót, illetve sokféleképpen módosította a járműadót. Erre az évre ugyanis nemcsak az inflációarányos növeléssel számolunk, hanem a 2025/239-es törvény értelmében emelt adókulcsokkal és eltörölt kedvezményekkel is. Tavaly januárban mintegy 300 ezer lejt, idén január 26-ig pedig 260 ezer lejt fizettek be a község lakói.

Mágori István, Csernáton község polgármestere elmondta: a helyi adókat és illetékeket csak a törvény által megszabott legkisebb méretékben növelték, de az előző évekhez viszonyítva így is jelentős az adóemelkedés. Magánszemélyek esetében a betonból, téglából épített, közművesített épületeknél az adózandó érték a tavalyi négyzetméterenkénti 1466 lejről 2667 lejre nőtt. Fából épített, közművesített ingatlanok esetében is szinte megduplázódott az adózandó érték, a tavalyi 439 lejről 803 lejre emelkedett. A nem közművesített ingatlanoknál mások az értékek, ott kisebb arányú a növekedés. A tömbházak esetében a négyzetméter értéke ugyanaz, mint a magánházaknál, ha ugyanabban az övezetben vannak. Az adókulcs 0,09 százalék.

A járművek adóin a kötelezőn kívül semmit nem emeltek. Például egy 1600 köbcentinél kisebb jármű esetében tavaly 200 köbcentinként 11 lej volt az adó, ami idén attól is változott, hogy milyen Euro-besorolású a jármű, non euróstól Euro 3-ig 19,5 lej, az Euro 4-es 18,8 lej, az Euro 5-ös 17,6 lej, az Euro 6-os 16,5 lej, hibrideknél 16,2 lej. A hibrid járművek esetében az adót 30 százalékkal csökkentették, amennyiben a szén-dioxid-kibocsátás nem haladja meg az 50 g/kilométert. Az elektromos járművek évi adója 40 lej. Az 1601 és 2000 köbcenti közötti, Euro 4-es járműveknél a tavalyi 200 köbcentinkénti 26 lejről az idei adó 28,5 lejre nőtt.

Belterületen lévő építkezési terület esetében a jogszabály adócsökkentést engedett meg, amit Csernátonban 30 százalékos csökkentéssel alkalmaztak. Tavaly a hektáronkénti adó 1500 lej volt, de ez attól is függ, hogy A, B, C vagy D besorolásba esik-e a terület, ezeket az összegeket csökkentették egységesen harminc százalékkal. A belterületeken lévő minden más kategória adójának csökkentését a törvény nem tette lehetővé, ahol szintén a legkisebb adókulcsot alkalmazták.

Az erdők hektáronkénti adója 23 lej volt, ami egy lejjel csökkent.

Mindezeket az értékeket természetesen a település rangjának megfelelő együtthatóval kell szorozni, amely Csernáton esetében 1,1, Albis és Ikafalva esetében pedig 1.

A közúti rendszámmal felszerelt traktorok 200 köbcentinkénti adója tavaly 26 lej volt, ami idén 18 lejre csökkent, a községházán bejegyzett traktorok esetében a 4800 köbcenti alattiak adója 200 köbcentinként 7 lejről 4 lejre, a 4800 köbcenti felettiek adója pedig 9 lejről 6 lejre csökkent.

Az elöljárótól azt is megtudtuk, hogy a községben több munkálat is elkezdődik, idén megkezdik a csernátoni vízhálózat bővítését és korszerűsítését, valamint az ikafalvi vízhalózat kiépítését tartalmazó projekt kivitelezését, ugyanakkor folytatódik a felsőcsernátoni iskola tatarozása és teljes felújítása is. Az utóbbi esetében a terv frissítése folyik. Elkészült az albisi elemi iskola és óvoda felújítási előtanulmánya, jelenleg a műszaki terv készül. Az Anghel Saligny-program keretében két projektet készítettek elő, a támogatási szerződés aláírását követően négy utcába – a Múzeum és a Dr. Cseh Károly utcában 1970, illetve 1395 méterre, a Dr. Rákossy Károly és Bod Péter utcában 780, illetve 720 méterre – kerül új aszfaltszőnyeg, járda és sánc. Idén Csernáton látja vendégül a 22. Eurocamp nemzetközi ifjúsági focitornát, a rendezvény várható időpontja június 26–30. Falunapokat is terveznek, de annak időpontját még nem véglegesítették. Azt is megtudtuk, hogy tavaly befejeződött az általános telekkönyvezés, év végén a telekkönyvek kiosztása is elkezdődött, ami idén folytatódik.