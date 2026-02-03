A regionális ivóvíz-szolgáltató és szennyvízkezelő Hydrokov után a regionális köztisztasági vállalat, a Tega is állásfoglalást tett közzé pénteken a sepsiszentgyörgyi adóügyekben kirobbant, majd más kérdésekre is átterjedt tiltakozásokon megfogalmazott követelések kapcsán. A vállalat vezetősége egyrészt hangsúlyozza, hogy az általuk alkalmazott díj országos viszonylatban nem számít magasnak, az alkalmazott tarifák a törvényes megkötések miatt, valamint gazdasági megfontolásokból sem csökkenthetőek. Az állásfoglalásban továbbá a vállalat nyeresége kapcsán felmerült kérdésekre is válaszolnak.

Honnan származik és magas-e a díj?

A Máthé László igazgató által aláírt állásfoglalásban a vállalat jelzi: tisztában vannak azzal, hogy noha Kovászna megyében a hulladékelszállítás (kezelés) díja vidéken 1 lejjel, városon pedig 1,5 lejjel nőtt, ezt sokan elégedetlenséggel fogadták, ami nem meglepő, hiszen az idei év több területen is drágításokat hozott.

A vállalat a díjszabás kapcsán kifejti: nem állja meg a helyét a legutóbbi sepsiszentgyörgyi utcai megmozduláson is elhangzott kijelentés, miszerint a Tega az ország legdrágább szolgáltatója. Állításuk megerősítéseként felhozzák, hogy a legdrágább szolgáltató a bukaresti, a díj 37 lej személyenként, de hozzáteszik: Bukarest nem hasonlítható Kovászna megyéhez, illetve Sepsiszentgyörgyhöz. A cég szerint korrektebb összehasonlítási alapot a környező megyék hasonló városai jelentenek. A havi hulladék­elszállítási díj ezen településeken, térségekben 22,5 és 34 lej között mozog személyenként. Ezek alapján a sepsiszentgyörgyi 24,5 lejes havi díj inkább az olcsóbb szolgáltatók közé helyezi a Tegát – fogalmaznak.

Arra a bírálatra is válasszal szolgálnak továbbá, hogy a magáncégek által végzett hulladékkezelési szolgáltatás olcsóbb. Ez nem helytálló, jó példa erre Székelyudvarhely, ahol idén a hulladékelszállítási díj 28,21 lejről 30,42 lejre drágult – olvasható az állásfoglalásban.

A vállalat azzal kapcsolatban is részletekkel szolgál, hogy miért alkalmaz ekkora díjakat. Eszerint „az országban minden egyes hulladékelszállító cég (függetlenül attól, hogy állami vagy magán) számára létezik egy azonos képlet, amelyet az Országos Közszolgáltatási Szabályozó Hatóság (ANRSC) 640-es számú rendelete szabályoz, közel 40 pontban. Ez a képlet figyelembe vesz rendkívül apró részleteket: az egyes kukás­autó által megtett kilométereket, az autó fogyasztását, az autók kenőanyag- és egyéb fogyóanyag-szükségletét, a személyzeti költségeket, az összes olyan adót és illetéket, amelyet a szolgáltatónak is fizetnie kell. Ezek az együttes tényezők adják a hulladékelszállítási díj egy főre eső összegét, a képlet sem kisebb, sem nagyobb összeget nem enged meg, csak ami a számítások végén kijön” – szögezi le a vállalat.

A nyereség és annak felhasználása

Az állásfoglalás a továbbiakban azt is tisztázza: nem elvi kérdés, hogy legyen-e vagy sem nyeresége a Tegának, ezt is törvényes előírások szabályozzák. „Az Állami Vállalatok Teljesítményét Felügyelő Országos Ügynökség (AMEPIP) határozza meg azt a minimum profitösszeget, amelyet bármilyen állami vállalatnak el kell érnie. Noha aberráció, de ugyanaz a szabályzat érvényes az állami légitársaságra (TAROM) vagy az országos vasúttársaságra (CFR) és a hulladékelszállító cégekre. Mindegyiknek van egy minimálisan előírt, kötelezően teljesítendő profitcélja, ez az összeg nyilvános és elérhető az AMEPIP honlapján. A Tega esetében ez az árbevétel (forgalom) 5,62 százaléka.”

Ennek kapcsán a szolgáltató azt is jelzi, hogy a 2025. évi könyvviteli mérleg még nem készült el, ám az már tudható, hogy a nyereség valamivel kevesebb, mint 2024-ben. A számítások szerint nagyjából 2 millió lej. Ez illeszkedik az AMEPIP-előírásba is, ugyanakkor befektetésre kerül. Az elmúlt kilenc évben a Tega lecserélte a teljes gépjárműparkját, mert öreg, elhasznált, műszakilag nehezen fenntartható járművek voltak. Ez a profitból történt, amelyet visszaforgattak évente 4–6 új gépjármű vásárlásába. Ezek a beruházások csökkentették a hulladékelszállítási díjat – olvasható az állásfoglalásban.

Szintén a profitnál maradva, a Tega azt is közli, hogy a havi 24,5 lej, illetve 15 lejes személyenkénti hulladékelszállítási költség után a vállalat nagyjából 50 bani profitot könyvel el, a többi illetékekbe, adóba és működési költségekre megy el.

Munkaerő, mennyiségek, módszer

Az állásfoglalás szerint jelenleg 260 személyt foglalkoztatnak teljes vagy részmunkaidőben, közülük 10 százalék végez adminisztratív munkát. Hozzáteszik: Sepsiszentgyörgyön a Tega foglalkoztatja a legtöbb roma nemzetiségű személyt, akik rendszerint utcaseprést, hulladékelszállítási munkát végeznek. „Ennek társadalmi jelentősége is van, hiszen azáltal, hogy gyakran férj és feleség is itt dolgozik, a mélyszegénység helyett normális körülményeket tudnak biztosítani a családnak, illetve példát mutatnak egy olyan környezetben, ahol aránylag alacsony a munkavállalók száma” – fogalmaznak.

A tájékoztatóban kitérnek az elszállított hulladék mennyiségére és a begyűjtés módszerére is. Eszerint a hulladék mennyisége évről évre nő, idén 39 849,46 tonnával számolnak, ez legkevesebb 1993 kamionnyi mennyiség (a gyakorlatban inkább több, hiszen sokszor fordul elő, hogy a hulladékba nagy méretű tárgyak kerülnek, így nem az számít, hogy mekkora súlyt bír el a teherautó, hanem hogy mikor nem fér bele már több). A Tega jelenleg 38 településen végzi a szolgáltatást.

A hulladékelszállítás, -begyűjtés módszereit illetően a vállalat közli: talán az egyik legvitatottabb kérdés, hogy Sepsiszentgyörgyön sokszor okoznak problémát a pályázati úton beszerzett okoskonténerek. „Ezek sajnos nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, bár sokkal esztétikusabbak, mint elődeik, viszont nehezebb a hulladék­eldobás folyamata, és sokszor feszítik fel ezeket a visszaváltható palackok miatt. Hogy így marad-e a rendszer hosszú távon, vagy mi változik, még nem dőlt el. Ami biztos, hogy ameddig a pályázatban leszögezett időszak tart, a szolgáltatónak nem szabad hozzányúlnia a konténerekhez” – idézik Máthé Lászlót a tájékoztatóban.

Zárásként a szolgáltató leszögezi: a leírtak alapján sem a Tegának, sem a városi képviselő-testületnek nem áll módjában változtatni a hulladékelszállítási tarifákon, viszont nyitottak minden hasznos ötletre, javaslatra, mellyel a szolgáltatáson javítani lehet, és amely Sepsiszentgyörgy tisztaságát és élhetőségét javítja.