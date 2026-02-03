Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Autóbuszjáratok SepsiszentgyörgyönElkészült az új végállomás

2026. február 3., kedd, Közélet

Befejezték Sepsiszentgyörgyön a Păiuș David hadnagy úti új buszterminál kialakítását. Az 5,2 millió lejes beruházást, amely a Kis utca végében található, 2025 végén vette át a megyeszékhely önkormányzata, a közeljövőben pedig a Multi-Trans helyi közszállítási vállalatnak adja használatba. 

    Elektromos busz Sepsiszentgyörgyön – a már meglévők mellé újabbak érkeznek. Fotó: Albert Levente

Az új végállomás egyik célja, hogy a megyén kívülről érkező buszjáratok – amelyeknek nincsenek szabályos megállóik Sepsiszentgyörgyön – ott tegyék le utasaikat, akik innen a Multi-Trans városi járatain vagy a Kis utcán és a gyalogos-biciklis Olt-hídon át folytathatják útjukat Sepsiszentgyörgyön. A Multi-Trans járműparkja és járatainak száma is bővülni fog: a már meglévő 12 új elektromos busz mellé 12 másik érkezik az év közepe táján, további 30 új busz érkezése az év végén vagy a jövő év elején várható. Ezek nem csupán a városban közlekednek majd, hanem a Sepsi Metropolisz Övezethez tartozó településeken is, és amikor áthaladnak Sepsiszentgyörgyön (például Sepsibükszádról Aldobolyba menet), akkor városi buszjáratként is működnek, rövid távolságra is felülhet rájuk bárki. 

Az új buszok energiaigényének kiszolgálására a Multi-Trans szépmezői telephelyén napelemparkot kíván létrehozni az önkormányzat, hogy helyben tudja előállítani és tárolni a járművek feltöltéséhez szükséges villanyáramot. A 9,3 millió lej értékű beruházásra az energiaügyi minisztériumnál pályázik Sepsiszentgyörgy. (demeter)

