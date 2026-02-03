HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
BeruhÃ¡zÃ¡stÃ¡mogatÃ¡s a zÃ¶ldsÃ©g- Ã©s burgonyatermesztÃ©snÃ©l

2026. február 3., kedd

A DR 16-os, BeruhÃ¡zÃ¡sok tÃ¡mogatÃ¡sa a zÃ¶ldsÃ©g- Ã©s burgonyatermesztÃ©sben intÃ©zkedÃ©snÃ©l januÃ¡r 19-tÅ‘l fogadta a pÃ¡lyÃ¡zatokat a VidÃ©ki BeruhÃ¡zÃ¡sokat FinanszÃ­rozÃ³ ÃœgynÃ¶ksÃ©g (AFIR). HÃ¡rom kategÃ³riÃ¡ban lehetett pÃ¡lyÃ¡zni, kettÅ‘nÃ©l mÃ¡r az elsÅ‘ Ã¶t napon kimerÃ¼lt a keret, csupÃ¡n a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘ szÃ¶vetkezetek Ã©s termelÅ‘i csoportok tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡nÃ¡l maradt mÃ©g kevÃ©s pÃ©nz.Â 

    Igyekeztek a hÃ¡romszÃ©ki burgonyatermesztÅ‘k. FotÃ³: Pixabay.com

A pÃ¡lyÃ¡zatok Ã¶nrÃ©szesek, a pÃ¡lyÃ¡zÃ³nak az Ã©rtÃ©k 35 szÃ¡zalÃ©kÃ¡t Ã¶nerÅ‘bÅ‘l kell biztosÃ­tania.

A kiÃ­rÃ¡s szerint a pÃ¡lyÃ¡zatokat mÃ¡rcius 20-ig lehetett volna feltÃ¶lteni az AFIR szÃ¡mÃ­tÃ³gÃ©pes rendszerÃ©be, ha addig kitartott volna a keret. Az intÃ©zkedÃ©s keretÃ¶sszege 151,4 milliÃ³ eurÃ³ volt, amelyet hÃ¡rom rÃ©szre osztottak fel: 70,4 milliÃ³ eurÃ³ra pÃ¡lyÃ¡zhattak a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘ cÃ©gek, 51 milliÃ³ eurÃ³ra a burgonyatermesztÅ‘k Ã©s azok tÃ¡rsulÃ¡sai, illetve szÃ¶vetkezetek vagy elismert termelÅ‘i csoportok, 30 milliÃ³ eurÃ³t pedig a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘k szÃ¶vetkezeteinek, illetve termelÅ‘i csoportjainak kÃ¼lÃ¶nÃ­tettek el.Â 

A zÃ¶ldsÃ©gek termesztÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges mezÅ‘gazdasÃ¡gi gÃ©pek Ã©s berendezÃ©sek beszerzÃ©sÃ©re egyszerÅ± gÃ©pvÃ¡sÃ¡rlÃ¡s esetÃ©n legfeljebb 300 ezer eurÃ³t lehetett igÃ©nyelni projektenkÃ©nt. A burgonyatermesztÃ©sben szÃ¼ksÃ©ges gÃ©pek beszerzÃ©sÃ©re az egyÃ©ni gazdasÃ¡gok legfeljebb 700 ezer eurÃ³/projekt tÃ¡mogatÃ¡sban rÃ©szesÃ¼lhetnek. A tÃ¡mogatÃ¡s legtÃ¶bb 2 milliÃ³ eurÃ³ lehet pÃ¡lyÃ¡zatonkÃ©nt, ha Ã©pÃ­tkezÃ©s is szerepel a tervek kÃ¶zÃ¶tt.

A lebonyolÃ­tÃ¡si szabÃ¡lyzatnak megfelelÅ‘en abban az esetben, ha a beÃ©rkezÅ‘ igÃ©nylÃ©sek Ã¶sszege meghaladja a kiÃ­rt keret mÃ¡sfÃ©lszeresÃ©t, a program nem engedi tovÃ¡bbi pÃ¡lyÃ¡zatok feltÃ¶ltÃ©sÃ©t, viszont a megnyitÃ¡stÃ³l szÃ¡mÃ­tott elsÅ‘ Ã¶t napban bÃ¡rmilyen Ã©rtÃ©kben lehetett pÃ¡lyÃ¡zatokat feltÃ¶lteni. Nos, ez utÃ³bbi tÃ¶rtÃ©nt: az elsÅ‘ kÃ©t csoportnÃ¡l mÃ¡r az elsÅ‘ Ã¶t nap alatt elfogyott a pÃ©nz, Ã­gy a szÃ¡mÃ­tÃ³gÃ©pes program leÃ¡llt. Maradt mÃ©g egy kevÃ©s Ã¶sszeg a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘ csoportok tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡nÃ¡l.Â 

CÄƒtÄƒlina SavintÃ³l, a megyei vidÃ©kfejlesztÃ©si hivatal vezetÅ‘jÃ©tÅ‘l megtudtuk, hogy a megye burgonyatermesztÅ‘i jÃ³l mozogtak, 93 pÃ¡lyÃ¡zatbÃ³l 25 a megyÃ©bÅ‘l Ã©rkezett, tehÃ¡t a legtÃ¶bb pÃ¡lyÃ¡zatot itt tettÃ©k le. A 103 milliÃ³ eurÃ³ Ã¶sszÃ©rtÃ©kÅ± pÃ¡lyÃ¡zatokbÃ³l kettÅ‘ Ã©pÃ­tkezÃ©st is magÃ¡ban foglal, ezeket a gyulafehÃ©rvÃ¡ri rÃ©giÃ³fejlesztÃ©si kÃ¶zpont szakemberei fogjÃ¡k ellenÅ‘rizni Ã©s elbÃ­rÃ¡lni, mivel nÃ¡lunk, a megyÃ©ben nincs erre szakosodott szakember.Â 

HasonlÃ³ volt a helyzet a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘k tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡nÃ¡l is, Ã¶t nap alatt elfogyott a kiÃ­rÃ¡sban szereplÅ‘ 70,4 milliÃ³ eurÃ³, Ã©s a program leÃ¡llt. Ã–sszesen 132 pÃ¡lyÃ¡zatot tettek le, 209 milliÃ³ eurÃ³ Ã©rtÃ©kben. Itt sajnos nincs pÃ¡lyÃ¡zÃ³ a megyÃ©bÅ‘l.Â 

Az igazgatÃ³nÅ‘ elmondta, hogy a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘k szÃ¶vetkezeteinÃ©l, termelÅ‘i csoportjainÃ¡l maradt mÃ©g pÃ©nz, a pÃ¡lyÃ¡zhatÃ³ 30 milliÃ³ eurÃ³ra a hÃ©t vÃ©gÃ©ig 13 pÃ¡lyÃ¡zatot tettek le valamivel tÃ¶bb, mint 20 milliÃ³ eurÃ³ Ã©rtÃ©kben. A rendszer addig engedi a pÃ¡lyÃ¡zatfeltÃ¶ltÃ©st, amÃ­g a kiÃ­rt keret egy Ã©s fÃ©lszerese el nem fogy, de legkÃ©sÅ‘bb mÃ¡rcius 20-ig.

