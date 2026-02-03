A vezérigazgató közlése szerint a DR 19, Nem termelő beruházások támogatása a gazdaságok szintjén (gyakorlatilag a védőerdősávok telepítése) februárban indulna, a pályázható összeg 11,8 millió euró. Márciusban indulna a DR 14-es, Beruházások támogatása a kisgazdaságokban 108 millió euróval, a DR 17-es, Beruházások támogatása a komló és a csemegeszőlő ter­mesztésében 40 millió euróval. A DR 12-es, Támogatás a fiatal és a nemrég letelepedett gazdák gazdaságainak megerősítésében intézkedést csak áprilisban indítanák 169,6 millió euróval. Ugyanekkortól lehetne pályázni a DR 18-as, Beruházások a dísznövények, gyógy- és fűszernövények termesztésének támogatása intézkedésre, ahol a kiírási összeg 5 millió euró.

A felsorolt intézkedések közül kettőt, a DR 14-est és a DR 12-est már nagyon várják a háromszéki gazdák, ezért most röviden bemutatjuk ezek feltételrendszerét, előrebocsátva, hogy a végleges eligazító pályázati füzet még nem jelent meg, az alábbi leírások alapja a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia.

Kisgazdaságok támogatása

A kis, illetve családi gazdaságok támogatása nevet viselő DR 14-es intézkedés az előző évekből ismert 6.3-as intézkedést helyettesíti. A támogatást megemelték 50 ezer euróra, viszont az intenzitása legtöbb 85 százalékos, vagyis legalább 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről.

Megmarad az alapfeltétel, hogy a kisgazdaság nagysága 4000 és 12 ezer euró SO közötti legyen. További feltétel, hogy a pályázó gazdaságnak a pályázat letevése előtt szerepelnie kell a mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában.

Fiatalok és újgazdák támogatása

A másik, sokak által várt intézkedés a DR 12-es: Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása. Ebben az esetben egyedül biztosan nem fog menni a pályázat megírása, ezért egy szakember vagy pályázatok készítésére szakosodott cég megkeresése szükséges. Szerencsénkre a megyében több cég is foglalkozik ezzel.

A DR 12-es intézkedésnél kivételesen csak azok a fiatalok tehetnek le pályázatot, akik már sikeresen pályáztak a 6.1-es vidékfejlesztési intézkedésre (Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása), valamint azok a fiatalok, akik a pályázat letevésének pillanatában nem töltötték be a 45 évet (nemrég indult gazdálkodók), nem volt sikeres 6.1-es pályázatuk, és a cégük, illetve a cégbírósági bejegyzésük (PFA, egyéni vállalkozás) öt évnél nem régebbi. A 6.1-en az előző években több száz fiatal pályázott sikeresen a megyében.

A megpályázható támogatás felső határa 200 ezer euró. Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága 12 ezer euró SO-érték felett legyen. A pályázat önrészes, a támogatás mértéke (intenzitása) pedig változó. Ha a pályázó nem termelő beruházást valósít meg (pl. védőerdősávot létesít, a vadkárok ellen védekezik), a költségek támogatási mértéke 100 százalék, vagyis a pályázónak nem kell önrészt kitennie. A 6.1-es intézkedést sikeresen bevégző fiatalok esetében a támogatás intenzitása 80, az újgazdák (legtöbb 45 éves és 5 éves cégrégiséggel rendelkező pályázók) esetében 65 százalék, tehát 20, illetve 35 százalékos önrész szükséges.

Az elszámolható, támogatott beruházások között szerepel: raktárak, illetve istállók építése vagy felújítása, a termék eladásra való előkészítéséhez (pl. válogatás, csomagolás) szükséges gépsorok vásárlása, mezőgazdasági gépek vásárlása (feltétel, hogy a vásárolt gépek értéke ne haladja meg a pályázat összértékét), a termék értékesítését szolgáló beruházások (pl. farmszintű üzletek kialakítása, speciális, hűtős járművek vásárlása, marketingköltségek stb.), a mezőgazdasági munkálatok digitalizációja, precíziós mezőgazdasági megoldások bevezetése, öntözőberendezések vásárlása, elektromos vagy hőenergiát termelő berendezések vásárlása, amelyek alternatív energiaforrásokat használnak (szél-, nap-, víz- és geotermális energia), a biomassza felhasználása, csekély fogyasztású és gázkibocsátású motorok vásárlása, védőerdősávok létesítése.

A gazdaság nagyságának kiszámítása

A fiatalok gazdaságainak megerősítésénél és az újgazdáknál a gazdaság értéke, nagysága 12 ezer SO euró feletti kell hogy legyen, a kisgazdaságok esetében legalább 4000, de legtöbb 12 ezer SO euró. A pályázni óhajtó maga is könnyen kiszámíthatja, hogy megfelel-e a pályázás alapfeltételének.

A fontosabb növénykultúráknál az SO-érték hektáronként a következő: búza 777,94 euró, durumbúza 843,87 euró, rozs 429,45 euró, őszi és tavaszi árpa 668,66 euró, zab 522,47 euró, kukorica 933,25 euró, szemes borsó, szemes paszuly 571,58 euró, burgonya 4573,31 euró, cukorrépa 2368 euró, takarmányrépa 1277,88 euró, repce 911,09 euró, napraforgó 870,97 euró, szója 715,94 euró, vetett füvek 332,75 euró, silókukorica 1773,54 euró, zölden betakarított takarmánynövények, lucerna, here 680,52 euró, szántóban termelt zöldségek 7278,03 euró, fóliában vagy üvegházban termelt zöldségek 22 719,87 euró, legelő és kaszáló 349,00 euró, magvas gyümölcsök 3061,24 euró, gyümölcstermő cserjék 10 434,72 euró.

Az állattenyésztésben az értékek a következők: 1 év alatti borjú 270,76 euró, két év alatti növendék 367,62, két évnél nagyobb növendék és vemhes üsző 901,66, fejőstehén 1412,53, húsmarha anyatehén 636 euró, egy és két év közötti hízónövendék 418 euró, két éven felüli húsmarha 901,66, anyajuh 60,84, bárány és berbécs 26,91, anyakecske 122,58, 20 kilogramm alatti malac 54,27, anyakoca 300, hízósertés 471,98, tojótyúk 22,94, anyanyúl 103,47, egy méhcsalád 72,20 euró.