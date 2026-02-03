Első helyen a közúti halálozási statisztikákban

Románia továbbra is az első helyen áll az európai közúti halálozási statisztikákban: egymillió lakosra 77 halálos áldozat jut, ami csaknem kétszerese az uniós átlagnak – derül ki az elmúlt tíz év hivatalos adatainak elemzéséből.

A Közlekedésbiztonsági Koalíció nevű szervezet hétfőn a rendőrség közlekedésbiztonsági jelentésére hivatkozva megállapította: Románia annak ellenére vezeti a negatív rangsort, hogy az utóbbi években csökkent a súlyos közlekedési balesetek száma.

Korcsoportok szerinti bontásban 2015 és 2024 között a súlyos balesetek száma a fiatalok (0–24 év) és a 25–44 éves sofőrök körében a felére csökkent. Ugyanakkor folyamatosan nőtt a könnyebb sérülésekkel járó balesetek száma, különösen a középkorú és idősebb gépjárművezetők körében.

Az adatok szerint a 65 év feletti sofőrök okozta könnyű balesetek száma megduplázódott az elmúlt tíz évben: míg 2015-ben 1611 esetet, 2024-ben már 3632 esetet regisztráltak. A 45–64 éves korosztályban ugyanebben az időszakban a balesetek száma 7036-ról 10 355-re emelkedett.

Közleményében a szervezet hangsúlyozta: a közlekedési balesetek száma ennél jóval nagyobb, mivel jelentős részüket nem a rendőrség, hanem a biztosítótársaságok rendezik az úgynevezett kárbejelentő jegyzőkönyvek alapján.

Példaként említették, hogy a múlt év első kilenc hónapjában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (RCA) alapján több mint 360 ezer kárigényt fizettek ki közúti balesetek nyomán. Ez 16 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ami azt mutatja, hogy a közlekedési incidensek gyakorisága továbbra is magas.