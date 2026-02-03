Feltöltötték a tanszertámogatást

A 2023/83-as számú sürgősségi kormányrendelet szerint az uniós alapokból finanszírozott tanszertámogatásban a hátrányos helyzetű óvodások és iskolások részesülnek. A minisztériumi közlemény értelmében a kártyákra hétfőn feltöltött összeg egy része az előző tanévre, a másik része a jelenlegi tanévre jár. A 2024–2025-ös tanévre összesen 57 464 000 lejt folyósítottak 114 928 jogosultnak, az idei tanévre pedig 310 206 000 lejt utaltak 620 412 kedvezményezettnek.

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott tegnap az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

