Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Feltöltötték a tanszertámogatást

2026. február 3., kedd, Belföld

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott tegnap az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A 2023/83-as számú sürgősségi kormányrendelet szerint az uniós alapokból finanszírozott tanszertámogatásban a hátrányos helyzetű óvodások és iskolások részesülnek. A minisztériumi közlemény értelmében a kártyákra hétfőn feltöltött összeg egy része az előző tanévre, a másik része a jelenlegi tanévre jár. A 2024–2025-ös tanévre összesen 57 464 000 lejt folyósítottak 114 928 jogosultnak, az idei tanévre pedig 310 206 000 lejt utaltak 620 412 kedvezményezettnek.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-03 08:00 Cikk megjelenítése: 181 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 384
szavazógép
2026-02-03: Belföld - :

Első helyen a közúti halálozási statisztikákban

Románia továbbra is az első helyen áll az európai közúti halálozási statisztikákban: egymillió lakosra 77 halálos áldozat jut, ami csaknem kétszerese az uniós átlagnak – derül ki az elmúlt tíz év hivatalos adatainak elemzéséből.
2026-02-03: Belföld - :

Csak személyes jelenléttel

A tegnap elkezdődött új parlamenti ülésszakban csak személyes jelenléttel zajlanak a szenátus plenáris ülései – számolt be a felsőház vezetőségének döntéséről Mircea Abrudean házelnök.
rel="noreferrer"