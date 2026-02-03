A szenátusi elnök elmondta, a távol maradók hiányzóknak minősülnek majd, és a házszabály által előírt szankciókban részesülnek. Mircea Abrudean már december 2-án kilátásba helyezte, hogy februártól csak személyes jelenléttel zajlanak a plenáris ülések. Az előző parlamenti ülésszak végéig a felsőház üléseinek nagy részébe online is bekapcsolódhattak a szenátorok, és egy erre kialakított applikáció segítségével szavazhattak.

A tegnap elkezdődött új parlamenti ülésszakban csak személyes jelenléttel zajlanak a szenátus plenáris ülései – számolt be a felsőház vezetőségének döntéséről Mircea Abrudean házelnök.

