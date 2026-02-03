Drasztikusan csökkent az autópiac

Januárban 33,5 százalékkal kevesebb személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, mint egy évvel korábban – közölte tegnap a gépjármű-bejegyzéssel és jogosítványokkal foglalkozó hatóság (DRPCIV).
2026 első hónapjában 7927 személyautót helyeztek forgalomba, míg 2025 januárjában 11 920 darabot. A kizárólag elektromos járművek (974 darab) terén a visszaesés 16,3 százalék, a hibrideknél (4642 darab) 12,1 százalék volt. A legnépszerűbb márka továbbra is a Dacia, melyből 1442 darabot írattak forgalomba, 64 százalékkal kevesebbet, mint tavaly januárban. A használt gépkocsik piaca az újaknál sokkal kisebb mértékben, 5,63 százalékkal zsugorodott.
