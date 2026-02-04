Könyvbemutató
TANULMÁNYKÖTET. Ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében bemutatják Pozsony Ferenc akadémikus, néprajzkutató Székely népi kultúra és reprezentációja című tanulmánykötetét.
Házigazda: Vargha Mihály múzeumigazgató. A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Kinda István néprajzos, muzeológus. Pozsony Ferenc legújabb tanulmánykötete a székely népi kultúra és identitás sokrétű világát tárja fel, évtizedek oktatói és kutatói tapasztalatára építve.
KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében február 6-án, pénteken 17.30 órától a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, 13 szerzős – Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László – vers- és prózaantológiája, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvének dedikálással egybekötött kettős könyvbemutatójára várják az érdeklődőket.
Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: ma és 5-én, csütörtökön 19 órától Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (stúdió-előadás a nagyteremben; korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel); 8-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 20 perc szünet nélkül). Honlap: tasz.ro. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.
ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház februári előadásai: ma 19 órától Ella Hickson: Az írónő, rendező: Radu Iacoban; 12-én 19 órától Ványa bácsi, adaptáció: Robert Icke, rendező: Theodor-Cristian Popescu; 17-én 19 órától D. L. Abair, Neil La Brute: Hétköznapi emberek, rendező: Vlad Massaci; 20-án 19 órától Teodor Mazilu: Bútor és fájdalom, rendező: Cristian Ban; 25-én 19 órától Az utolsó békés nyár, szerző és rendező: Radu Afrim. Jegyek az entertix.ro oldalon. Honlap: tam.ro.
Zene
TAMÁS GÁBOR GIDÓFALVÁN. Február 8-án, vasárnap 18 órától a gidófalvi Erdős Gábor Kultúrotthonban tart zenés könyvbemutatót Csak a szívünkben nem száll az idő címmel Tamás Gábor előadóművész a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület, a polgármesteri hivatal és az Étfalvazoltáni Református Egyházközség közös szervezésében.
Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 5-én, csütörtökön 18 órától a stúdiótermében szabadelőadáson játssza a Csodaszarvas című bábjátékot Fabók Mariann rendezésében (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.
Hitvilág
FÉRJEK ÉS ÉDESAPÁK LELKI HÉTVÉGÉJE. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda február 20–21-én szervezi meg a férjek, édesapák lelki hétvégéjét a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Előadók: Szénégető István plébános és Bátor Botond pálos szerzetes. További információk Bartis Szabolcs programfelelősnél a 0742 968 203-as telefonszámon.
Rádió
A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8 órától szentmise Tordáról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala,
12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18 órától Marty Supreme (román feliratos), 18.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 20.30-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.45-től Song Sung Blue (román feliratos).
Gombaismereti kiselőadások sorozat
Farkas János vetített képes kiselőadása következik február 5-én, csütörtökön 18 órától Téli és kora tavaszi gombák Sepsiszentgyörgy vidékén címmel Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Ezt követően folytatják a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi képes eseménynaptárának bemutatását.
Előadás és beszélgetés a kamaszkorról
A sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület szervezésében február 5-én, csütörtökön 17.30 órától az unitárius egyház konferenciatermében Krizbai Tímea klinikai szakpszichológus, gyermek- és ifjúsági terapeuta, Waldorf-iskolapszichológus Híd a gyermekkor és az új életszakasz között – Hogyan kísérjük gyermekünket (kis)kamaszkorban címmel tart előadást és beszélgetést. Fókuszban a 4–8. osztályos diákok változásai és érzelmi szükségletei.
Asztalitenisz-bajnokság
A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben az önkormányzat sportirodájával ma 16 órától a Kicsid Gábor Sportcsarnokban amatőr sportolók számára asztalitenisz-bajnokságot szervez. A következő korosztályok jelentkezhetnek: 2017/2016-ban, 2015/2014-ben, 2013/2012-ben, 2011/2010-ben születettek, ifjúsági korosztály és felnőttek. A fiúk és a lányok külön kategóriában szerepelnek, a mérkőzések hat asztalon zajlanak. Bővebben a zoldnap.info-n.
Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136) gyógyszertár tart éjszakai ügyeletet. Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos.
Röviden
HIBAIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámunkban A kötelezőn kívül nem emeltek adót című cikkembe sajnálatos hiba csúszott be, természetesen Csernáton nem Apor Péter, hanem Bod Péter szülőfaluja. (iochom)
SZÜNETEL A JOGI TANÁCSADÁS szerdánként néhány hétig a szerkesztőségünkben.
ÁRAMSZÜNET. Lisznyóban 5-én, csütörtökön 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, február 7–8-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.
KIRÁNDULÁS. A Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat keretében február 14-én autóbuszos kirándulást szerveznek Alsósófalvára az ott megszervezésre kerülő XXXIV. Hargita Megyei Farsangtemetésre. A kirándulás keretében a résztvevők a korondi Csigadombra, illetve a parajdi wellnessközpontba is ellátogatnak. Túravezető: Dimén Levente. Indulás 8 órakor Barótról a polgármesteri hivatal elől. További információkért, bejelentkezésért február 7-én, szombaton estig a kirándulás szervezőit hívhatják: Demeter Zoltán (0746 089 140) vagy Dimén Levente (0743 077 473).
