Elhalálozás

„Egy kis angyal érkezett

közénk, majd visszatért az égbe, szívünk egy darabját magával víve.”

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk,

FORRÓ-FARKAS JÚNÓ

2026. február 2-án háromhetes korában hirtelen és túl korán távozott közülünk.

Szeretett kislányunkat február 5-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára római katolikus szertartás szerint a közös temetőben.

Emlékét örökre szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

5242/b

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

ALBERT FERENC

építészmester

életének 84., házasságának 60. évében, hosszan tartó betegség után 2026. február 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szeretett halottunktól 2026. február 4-én 15 órakor veszünk végső búcsút a szotyori református temető ravatalozójában.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló szerettei

4336194

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér,

sógor, keresztapa, rokon,

barát és ismerős,

PÉTER-SZŐCS ISTVÁN

szerető szíve életének 58. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunkat 2026. február 4-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától a katolikus

egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4336207

Megemlékezés

Fájó szívvel és szeretettel

emlékezünk a szárazajtai

születésű baróti

KÁLNOKY FERENCRE

halálának első évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

5243/b

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s fogni a kezed. Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Az idő múlik, de hiányod mit sem enyhül. Mindennap eszünkbe jut: a mosolyod, a szavaid, a gondoskodásod és az a feltétel nélküli szeretet, amivel körülvettél minket.

Bánatos szívvel és könnyes szemmel emlékezünk

a drága jó Édesanyára,

KOVÁCS ERZSÉBET OTTILIÁRA

halálának 20. évfordulóján. Köszönjük, hogy voltál

nekünk. Sosem felejtünk el.

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Gyermekei és azok családja

1120817

„Nem szól már hangod, mégis hallom, / Nem látom arcod, mégis várom, / Nem fogod kezem, mégis érzem. / Mindent, mit adtál, elviszem, / Mindent, miben hittél, elhiszem. / Bennem élsz tovább, mint szív a testben, / Mint kenyér illata az őszi estben.” Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra,

PÉTER ANNÁRA

(Pannika fodrásznőre)

halálának 29. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Fia, Zsolt és családja

Szatmárnémetiből

1120804