Új padlóburkolat került a Sepsi Arénába

Hosszabb kihagyás után a sepsiszentgyörgyi csapatok ismét a megyeszékhelyi Sepsi Arénában léphetnek pályára. A multifunkcionális sportlétesítményt működtető Sepsi ReKreatív vezérigazgatója, Bodor Lóránd lapunknak elmondta, a kivitelező cég befejezte a munkálatokat, így a sportolók birtokba vehetik az új padlóburkolatot – amely 1,3 millió lejbe került –, illetve ismét megtelhet élettel a lelátó.

A létesítményt 2024 végén jégcsarnokká alakították a tavaly április 27. és május 3. között rendezett divízió I/A jégkorong-világbajnokság miatt, ugyanakkor a Háromszéki Ágyúsok hazai találkozóinak, illetve a Román Kupa és a bajnokság négyes döntőjének is otthont adott. Sepsiszentgyörgy önkormányzata tavaly augusztusban 1,8 millió lejes anyagi támogatást szavazott meg a pályaborításra, ezt követően a Sepsi ReKreatív elkezdte a közbeszerzés lebonyolítását. A folyamat nem volt akadályoktól mentes, viszont a Sepsi Aréna egy kiváló minőségű, sokoldalúan használható sportpadlót kapott, amely hosszú távon szolgálja a város sportéletét.

Az elmúlt években a létesítmény komoly terhelést kapott: számos kulturális és zenei eseménynek adott otthont, olyan rendezvényeknek is, ahol a játékfelületet teljesen át kellett alakítani. Többek között megrendezték a SepsiBook könyvvásárt, az István, a király rockoperát, számtalan koncertet, szakmai konferenciát és nemzetközi sporteseményt. Mindez indokolttá tette az átalakításokat, amelyek egyetlen célt szolgáltak, hogy a Sepsi Aréna igazi közösségi létesítményként működjön.

Bodor Lóránd, a Sepsi ReKreatív vezérigazgatója elmondta, 2025 nehéz év volt számukra, a folyamat nem volt akadályoktól mentes, azonban fontosnak tartották, hogy a minőségből ne engedjenek. A felújítás miatt a Sepsi-SIC kosárlabda- és teremlabdarúgó-csapata ideiglenesen a Szabó Kati Sportcsarnokba költözött. Kiemelte, fontos számukra, hogy a szolgáltatás minőségi legyen, hiszen a város sportkedvelő közössége ezt érdemli. A Sepsi Aréna nemcsak egy létesítmény, hanem találkozási pont, élmények helyszíne, közös sikerek tere és joggal Sepsiszentgyörgy egyik büszkesége – fogalmazott.

„A pályaborítás 1,3 millió lejbe került és megfelel a kosárlabda, a kézilabda, valamint a futsal követelményeinek. A procedúra a licit meghirdetésével kezdődött, utána a tenderfüzetben szereplő kritériumok alapján kiválasztottuk a nyertest, aki legyártotta a sportpadlót és a helyszínen az általunk elképzelt dizájn alapján festette. Egy speciális festéket használtak, amelyet Svédországból rendeltek, viszont némi késéssel érkezett az országba. Kétségtelen, hogy elhúzódott a folyamat, azonban nem emberi mulasztás történt, mivel először is jóváhagyás kellett a versenyhivataltól, aztán az önkormányzattól, illetve ezt követően kezdődött a már említett eljárás. Keddtől az együttesek ismét a Sepsi Arénában edzhetnek és játszhatnak. Szeretettel várunk mindenkit, jöjjenek majd mérkőzésekre, valamint sportoljanak” – mondta Bodor Lóránd.