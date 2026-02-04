Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MinifociMarosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi siker

2026. február 4., szerda, Sport

A férfiaknál a Manchester Marosvásárhely, a nőknél a Sepsi OSK nyerte a minifoci Háromszék Kupa tizenharmadik kiírását, amelynek az elmúlt hétvégén a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok és a Vadász utcai sportterem adott otthont. A torna két napja alatt összesen 432 sportoló lépett pályára, a 76 mérkőzésen pedig 303 gól született.

  • Fotók: Facebook / Sepsi 08
    Fotók: Facebook / Sepsi 08

A férfiak harminckét csapatos mezőnyéből a Manchester Marosvásárhely a B jelű négyesből kezdte menetelését a végső diadal felé. A csoportkör első felvonásában a vásárhelyi fiúk 2–1-re győzték le a Screw-­Bolt együttesét, majd 3–1-re verték a NoName és 3–0-ra a Szefite alakulatát. A nyolcaddöntőben a Manchester számára következett a Madéfalva elleni 4–2-es siker, aztán a kieséses szakasz következő körében 1–1-es döntetlent értek el a Colo-Colo ellen, így szétlövés után jutottak a legjobb négy közé. Az elődöntőben 2–1-re diadalmaskodtak az Aquaris felett, a fináléban pedig a címvédő székelyudvarhelyi Vegas gárdájával találkoztak. A döntő kiélezett küzdelmet hozott, a találatokat végül a vásárhelyiek szerezték, akik 3–0 arányban nyertek, és megszerezték a legjobbnak járó serleget. A kisdöntőben a sepsiszentgyörgyi Aquaris 5–0-ra verte a szintén háromszéki IKU csapatát. A viadal gólkirálya Tompa Csaba (Aquaris) lett, a legjobb kapusnak Gălățeanu Péter Barnát (Vegas), míg a legjobb játékosnak Buturca Zsoltot (Manchester Marosvásárhely) választották. A Fair Play-díj a Die Mannschaft együtteshez került.

 

 

A szebbik nem képviselői összesen tizenegy találkozót játszottak a Háromszék Kupa keretében, és ezek során összesen 31 gól született. A tornadiadalt begyűjtő Sepsi OSK az első mérkőzésen 3–0-ra kikapott a későbbi ezüstérmes csíkszeredai Sekler Girls alakulatától, majd 3–1-re nyert a Screw-Bolt ellen. A folytatásban következett a Brassói Celta elleni 2–0-s siker, majd a Kézdivásárhelyi SE 4–1-es legyőzése. A szentgyörgyi lányok három diadallal és egy vereséggel a Sekler Girls mögött, a második helyen zárták a csoportkört, ezáltal ismét a csíkiakkal találkoztak a fináléban. A döntő rendkívül szoros volt, ám a Sepsi OSK ezúttal 1–0-ra jobbnak bizonyult, így a sepsiszentgyörgyi minifocitorna hazai diadallal zárult. A női viadal gólkirálya Mikola Klementina (Sepsi OSK) lett, a legjobb kapusnak járó díjat Salamon Szidónia (Sekler Girls) kapta, míg a legjobb játékosnak járó elismerést Carina Suciu (Sepsi OSK) érdemelte ki.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-04 08:00 Cikk megjelenítése: 109 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 454
szavazógép
2026-02-04: Sport - Miska Brigitta:

Új padlóburkolat került a Sepsi Arénába

Hosszabb kihagyás után a sepsiszentgyörgyi csapatok ismét a megyeszékhelyi Sepsi Arénában léphetnek pályára. A multifunkcionális sportlétesítményt működtető Sepsi ReKreatív vezérigazgatója, Bodor Lóránd lapunknak elmondta, a kivitelező cég befejezte a munkálatokat, így a sportolók birtokba vehetik az új padlóburkolatot – amely 1,3 millió lejbe került –, illetve ismét megtelhet élettel a lelátó.
2026-02-04: Sport - :

Bukarestben versenyeztek sportolóink (Atlétika)

Az elmúlt hét végén a bukaresti Ioan Soter Atlétikaterem adott otthont az utánpótláskorúak és felnőttek számára kiírt fedett pályás országos bajnokság második fordulójának. A megmérettetésen a Sepsi ISK és a Sepsiszentgyörgyi MSK is képviseltette magát, sportolóink pedig a remek időeredmények mellett több egyéni csúcsot is begyűjtöttek.
rel="noreferrer"