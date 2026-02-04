A férfiaknál a Manchester Marosvásárhely, a nőknél a Sepsi OSK nyerte a minifoci Háromszék Kupa tizenharmadik kiírását, amelynek az elmúlt hétvégén a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok és a Vadász utcai sportterem adott otthont. A torna két napja alatt összesen 432 sportoló lépett pályára, a 76 mérkőzésen pedig 303 gól született.

A férfiak harminckét csapatos mezőnyéből a Manchester Marosvásárhely a B jelű négyesből kezdte menetelését a végső diadal felé. A csoportkör első felvonásában a vásárhelyi fiúk 2–1-re győzték le a Screw-­Bolt együttesét, majd 3–1-re verték a NoName és 3–0-ra a Szefite alakulatát. A nyolcaddöntőben a Manchester számára következett a Madéfalva elleni 4–2-es siker, aztán a kieséses szakasz következő körében 1–1-es döntetlent értek el a Colo-Colo ellen, így szétlövés után jutottak a legjobb négy közé. Az elődöntőben 2–1-re diadalmaskodtak az Aquaris felett, a fináléban pedig a címvédő székelyudvarhelyi Vegas gárdájával találkoztak. A döntő kiélezett küzdelmet hozott, a találatokat végül a vásárhelyiek szerezték, akik 3–0 arányban nyertek, és megszerezték a legjobbnak járó serleget. A kisdöntőben a sepsiszentgyörgyi Aquaris 5–0-ra verte a szintén háromszéki IKU csapatát. A viadal gólkirálya Tompa Csaba (Aquaris) lett, a legjobb kapusnak Gălățeanu Péter Barnát (Vegas), míg a legjobb játékosnak Buturca Zsoltot (Manchester Marosvásárhely) választották. A Fair Play-díj a Die Mannschaft együtteshez került.

A szebbik nem képviselői összesen tizenegy találkozót játszottak a Háromszék Kupa keretében, és ezek során összesen 31 gól született. A tornadiadalt begyűjtő Sepsi OSK az első mérkőzésen 3–0-ra kikapott a későbbi ezüstérmes csíkszeredai Sekler Girls alakulatától, majd 3–1-re nyert a Screw-Bolt ellen. A folytatásban következett a Brassói Celta elleni 2–0-s siker, majd a Kézdivásárhelyi SE 4–1-es legyőzése. A szentgyörgyi lányok három diadallal és egy vereséggel a Sekler Girls mögött, a második helyen zárták a csoportkört, ezáltal ismét a csíkiakkal találkoztak a fináléban. A döntő rendkívül szoros volt, ám a Sepsi OSK ezúttal 1–0-ra jobbnak bizonyult, így a sepsiszentgyörgyi minifocitorna hazai diadallal zárult. A női viadal gólkirálya Mikola Klementina (Sepsi OSK) lett, a legjobb kapusnak járó díjat Salamon Szidónia (Sekler Girls) kapta, míg a legjobb játékosnak járó elismerést Carina Suciu (Sepsi OSK) érdemelte ki.