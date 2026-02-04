Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AtlétikaBukarestben versenyeztek sportolóink

2026. február 4., szerda, Sport

Az elmúlt hét végén a bukaresti Ioan Soter Atlétikaterem adott otthont az utánpótláskorúak és felnőttek számára kiírt fedett pályás országos bajnokság második fordulójának. A megmérettetésen a Sepsi ISK és a Sepsiszentgyörgyi MSK is képviseltette magát, sportolóink pedig a remek időeredmények mellett több egyéni csúcsot is begyűjtöttek.

  Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub
    Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

A hétvégi megmérettetés remek alkalom volt fiatal atlétáink számára, hogy megmutassák tehetségüket, fejlődésüket, és éltek is ezzel a lehetőséggel. A municípiumi sportklubtól George-Cristian Glăvan magasugrásban volt érdekelt, és egyéni rekordot jelentő 1,75 méterrel az összevont U20-as, U23-as és felnőtt korosztály versenyében a 4. helyen végzett. A sportiskolás csapatból (edzők: Révész Katalin és Horovitz Hanna) a tizennyolc év alattiak között versenyző Szejbert Zakariás 800 méteren a 3. helyet szerezte meg (2:07,15 perc), míg 400 méteren egyéni legjobbjával a 15. helyen ért célba (56,92 mp). Ugyanebben a két számban állt rajthoz Incze Kristóf Attila, aki két egyéni csúcsot futott: a hosszabbik távon a 14. (2:27,80 p), a rövidebben a 29. helyen zárt (1:02,76 p). Az összevont U20-as, U23-as és felnőtt korcsoportban versenyző Ábrahám Lóránd 400 méteren a 24. (56,27 mp), 200 méteren a 30. helyen végzett (24,99 mp), és mindkettő egyéni csúcsot jelentett számára. A kettős leigazolással rendelkező (Sepsi ISK/CSM Onești) Kolozsi Árpád Kristóf ugyancsak ebben az összevont kategóriában tette próbára magát: 1500 méteren a 7. (4:09,09 p), 800 méteren a 14. helyen zárt (2:01,24 p). (t)

