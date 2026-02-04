Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Csihánytekercs zöldséges sajtkrémmelMit készítsünk ma?

2026. február 4., szerda, Szabadidő

Hozzávalók. A csihánytekercshez (csalántekercshez): 12 dkg fagyasztott csihány (csalán), 12 dkg liszt, 4 tojás, 2 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, csipetnyi só; 1–2 evőkanál olvasztott vaj; a zöldséges sajtkrémhez: 12 dkg vaj, 25 dkg krémsajt, 1 szál zöldhagyma, 2 főtt tojás, 5 dkg reszelt félkemény sajt, ½ piros, ½ sárga, ½ zöld kaliforniai paprika, só.

Elkészítése. A csihánytekercshez a fagyasztott csihányt szűrőben kiolvasztjuk, levét puhán kinyomkodjuk, majd egy keverőtálba tesszük. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgájákat a csihányhoz adjuk, a fehérjékből kemény habot verünk. A csihányt a tojássárgájával, a zúzott fokhagymával és csipetnyi sóval összekeverjük, majd belekeverjük a lisztet és az olajat. A végén a sűrű zöld masszába lazán beleforgatjuk a tojáshabot is. 

Egy nagy tepsit kibélelünk sütőpapírral, megkenjük olvasztott vajjal, belesimítjuk a piskótaszerű masszát, majd 180 Celsius-fokra hevített lerben 12–15 perc alatt megsütjük. Ha kisült a zöld piskótánk, a sütőpapírral együtt felgöngyöljük, és hagyjuk teljesen kihűlni.

A töltelékhez keverőtálba tesszük a vajat, a sajtkrémet és a reszelt sajtot, majd összekeverjük. A tojást és a zöldségeket kockára vágjuk, a sajtos krémbe beleforgatjuk, megkóstoljuk, és ízlés szerint sózzuk.

A kihűlt zöld piskótát kigöngyöljük a sütőpapírból, megkenjük a zöldséges sajt­krémmel, majd visszatekerjük, és néhány órára hűtőbe tesszük. 

Kitűnő eleme lehet hidegtálaknak, tálaláskor paradicsomot adunk hozzá.

Ha nincs kéznél csihány, spenótból vagy mángoldból is elkészíthetjük a zöld pis­kótát.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 6–8 személy

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

