A nap fotója

2026. február 4., szerda, Szabadidő
  • Hattyúk a Rétyi-tavon. Mikó Nimród felvétele
    Hattyúk a Rétyi-tavon. Mikó Nimród felvétele
Mit készítsünk ma? (Csihánytekercs zöldséges sajtkrémmel)

Hozzávalók. A csihánytekercshez (csalántekercshez): 12 dkg fagyasztott csihány (csalán), 12 dkg liszt, 4 tojás, 2 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, csipetnyi só; 1–2 evőkanál olvasztott vaj; a zöldséges sajtkrémhez: 12 dkg vaj, 25 dkg krémsajt, 1 szál zöldhagyma, 2 főtt tojás, 5 dkg reszelt félkemény sajt, ½ piros, ½ sárga, ½ zöld kaliforniai paprika, só.
2026-02-04: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Megszorítások éve (Visszapillantó 4.)

Folytatjuk év eleji visszapillantónkat, amelyben az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás e téren, méghozzá – az óriásira duzzadt költségvetési hiány által kikényszerített deficitcsökkentő intézkedések címszó alatt – megszorító intézkedések sorozata. 
