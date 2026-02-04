Folytatjuk év eleji visszapillantónkat, amelyben az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás e téren, méghozzá – az óriásira duzzadt költségvetési hiány által kikényszerített deficitcsökkentő intézkedések címszó alatt – megszorító intézkedések sorozata.

Szeptember

Csökkenő nyereség. A hazai vállalatok összesített nyeresége 2024-ben 9 százalékkal, 80 milliárd euróról 72,8 milliárd euróra csökkent az előző évhez képest. Mindez azután, hogy Háromszéken már 2023-ban is közel tízszázalékos csökkenés mutatkozott e téren. A jegybank adatai szerint a nyereség mérséklődésének legfontosabb oka, hogy összességében a működési költségek 5 százalékkal emelkedtek 2023-hoz képest, ami a bérköltségek 17 százalékos növekedésének tudható be. Ezzel szemben a közüzemi költségek 12 százalékkal csökkentek, az áruk költségei pedig változatlanok maradtak. A vállalatok bevételei viszont csupán 4,5 százalékkal nőttek, ami nem volt elegendő a költségek növekedésének fedezésére. Háromszéken 2024-ben a bruttó nyereség 11,03 százalékkal csökkent.

Az inflációval csak az állam nyer. Júliusban Romániában az inflációs ráta 7,84 százalék volt, ami júniushoz képest csaknem 2,2 százalékpontos emelkedést jelentett. Ám ez nagyrészt hangulati, hiszen a deficitcsökkentő intézkedések első csomagja csak augusztustól érezteti közvetlen hatását, ezért az elemzők kétszámjegyű inflációs rátára számítanak. Ráadásul a két negatív pénzügyi mutató, a költségvetési és a folyó fizetési mérleg hiánya úgynevezett ikerdeficitet eredményezett. Elemzésünkben azt mutattuk be, hogyan nyer az állam az infláció növekedésével.

Hitelminősítés. Fenntartotta Románia államadós-osztályzatának március óta érvényes negatív kilátását az újabb felülvizsgálat után is a Moody’s Ratings. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában közölte, hogy a román kormány ambiciózus költségvetési konszolidációs programja nyomán most már derűlátóbban ítéli meg a romániai államháztartási és államadósság-folyamatokat, de jelentősnek tartja a terv végrehajtási kockázatait. Az árgus szemekkel figyelő Nemzetközi Valutaalap pedig egyelőre a növekedési kilátásokon módosított, egy százalékra mérsékelve az áprilisi 1,6 százalékról a román gazdaság 2025-ös növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Érdemes hazaköltözni. Bemutattuk Bartók Árpád vállalkozót, aki többéves külföldi tapasztalattal immár két évtizede itthon kamatoztatja tudását, tapasztalatát. A társtulajdonban alapított Thermo Control egy speciális területen immár országos szinten ismert és elismert cég, jelentős helyi és nemzetközi ügyfelek veszik igénybe szolgáltatásaikat.

Árrésstopp. Hat hónappal a kormány meghosszabbította az alap­élelmiszerek – a kenyér, a tej, a tojás, az olaj, a krumpli, a cukor és még több termék – árrésstopját.

Deficit. Az Európai Bizottság, illetve a pénzügyminisztérium képviselői közötti egyeztetések alapján Románia 8,4 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal zárhatja az évet.

Október

Az adóemelés ellenére sem csökkent a nyolchavi román államháztartási hiány – derült ki a pénzügyminisztérium által közzétett költségvetési adatokból. Augusztus végén 4,54 százalék volt Románia GDP-arányos költségvetési hiánya, míg 2024 azonos időszakában 4,57 százalék. Az év első nyolc hónapjában a kormányzati kiadások 86,36 milliárd lejjel haladták meg a bevételeket, 5,49 milliárd lejjel haladva meg a tavalyi nyolchavi költségvetési hiányt.

Karcsúbb államot. A Kovászna Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara díjkiosztó rendezvényén Mihai Daraban országos kamaraelnök egy sor adattal illusztrálta, milyen eredményeket ért el a hazai versenyszféra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi válság kezelése érdekében az állami apparátus karcsúsítása immár elengedhetetlen.

Költségvetés-kiigazítás. Az állami költségvetés kiigazítása után a kormány 1902 milliárd lejes bruttó hazai termékkel (GDP), 0,6 százalékos gazdasági növekedéssel és 8,4 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol.

Elkerült államcsőd. Sikerült elkerülni, hogy az ország fizetésképtelenné váljon – ezt nevezte a kormánya eddigi legnagyobb eredményének Ilie Bolojan, aki a kormányzati munka első száz napját elemezte.

Az adócsalást kell megfékezni. A The Tax Institute elemzése szerint olyan adóreformra van szükség, amely az adóterhet a jövedelem nagysága és nem annak típusa alapján határozza meg, ugyanakkor sürgető az adócsalás valódi leküzdése és a kiadások fenntartható szintre való csökkentése.

Biobank indult. Egyedi kutatásfejlesztési projektet indított el európai uniós források felhasználásával a sepsiszentgyörgyi Egnosis számítástechnikai vállalat, valamint a Pro Vitam egészségügyi diagnosztikai központ. A Biobank célja egy olyan strukturált, hálózatjellegű, mesterséges intelligencia alapú biológiai minta- és adatbázis létrehozása, mely a személyi adatokhoz kapcsolódó jogok figyelembe vételével a hazai és európai klinikai és kutatóközpontoknak, egyetemeknek, egészségügyi intézményeknek biztosíthat „nyersanyagot” a kutatásaikhoz, egyebek mellett a ritka, valamint az autoimmun betegségek területén.

Gazdatüntetlések. A hónap folyamán két alkalommal, Párizsban és Strasbourgban is tüntettek a gazdák, közöttük a hazaiak is képviseltették magukat, a 2028 és 2034 közötti hétéves uniós költségvetési tervezet, valamint a dél-amerikai államokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény ellen tiltakozva.

Ifjúságfejlesztés. Az eddig legátfogóbb ifjúságfejlesztési kezdeményezést jelentették be, amelyet a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség és a StartUp HUB partnerségben valósít meg az Európai Szociális Alap Plusz – Oktatás és Foglalkoztatás, 2021–2027 program támogatásával, összesen négymillió euró értékben. A következő három év során kétszáz szakember képzése valósul meg, és több mint háromezer fiatal számára nyílik lehetőség a személyes, szakmai és közösségi fejlődésre.

Fejlesztés. A Csernátoni Burgonya Mezőgazdasági Szövetkezet sikeresen befejezte legújabb fejlesztési projektjét, amelynek keretében korszerű feldolgozó- és csomagolóüzem, valamint egy innovatív online értékesítési rendszer jött létre.