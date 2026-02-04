Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Leltár

2026. február 4., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

    Fotó: Pixabay.com

A tárca szerint a pénzügyi adatok megerősítik a kormány intézkedéseinek hatékonyságát, mivel a költségvetési hiány az előző évhez képest csökkent, miközben a bevételek nőttek, és rekord mennyiségű pénzt fordítottak nagyrészt vissza nem térítendő európai forrásokból finanszírozott nagyberuházásokra. A költségvetés bevételei 2025-ben éves összevetésben 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre nőttek. GDP-arányosan 2,05 százalékpontos volt a növekedés. A költségvetés kiadásai tavaly 2024-hez képest 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre emelkedtek. A pénzügyminiszter szerint a 2026-os költségvetési hiánycél 6 százalék körüli, a gazdasági növekedés pedig kb. 1 százalékos lesz. 

Megszorítások éve (Visszapillantó 4.)

Folytatjuk év eleji visszapillantónkat, amelyben az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás e téren, méghozzá – az óriásira duzzadt költségvetési hiány által kikényszerített deficitcsökkentő intézkedések címszó alatt – megszorító intézkedések sorozata. 
Befektetések

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025-ben rekordösszeget, 955 millió eurót fektetett be 37 romániai projektbe, ami jelentős növekedés a 2024-es 707 millió euróhoz képest – közölte a pénzintézet.
