Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Befektetések

2026. február 4., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025-ben rekordösszeget, 955 millió eurót fektetett be 37 romániai projektbe, ami jelentős növekedés a 2024-es 707 millió euróhoz képest – közölte a pénzintézet.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Az EBRD romániai igazgatója, Victoria Zinchuk szerint az éves befektetések volumene tavaly volt a legnagyobb, amióta a bank 1992-ben megkezdte tevékenységét az országban. Ez szerinte a román gazdaság iránti bizalmat tükrözi. A legjelentősebb beruházások közé tartozik három naperőmű – Slobozia, Corbii Mari és Iepurești II – finanszírozása, összesen 192 millió euró értékben. Az EBRD eddig összesen több mint 12,3 milliárd eurót fektetett be Romániában 584 projekt keretében. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-04 08:00 Cikk megjelenítése: 105 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 454
szavazógép
2026-02-04: Pénz, piac, vállalkozás - :

Leltár

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.
2026-02-04: Pénz, piac, vállalkozás - :

Szántóföldárak

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unióban egy hektár szántóföld átlagos ára 15 224 euró volt, 6,1 százalékkal nagyobb, mint 2023-ban.
rel="noreferrer"