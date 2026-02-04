Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025-ben rekordösszeget, 955 millió eurót fektetett be 37 romániai projektbe, ami jelentős növekedés a 2024-es 707 millió euróhoz képest – közölte a pénzintézet.
Az EBRD romániai igazgatója, Victoria Zinchuk szerint az éves befektetések volumene tavaly volt a legnagyobb, amióta a bank 1992-ben megkezdte tevékenységét az országban. Ez szerinte a román gazdaság iránti bizalmat tükrözi. A legjelentősebb beruházások közé tartozik három naperőmű – Slobozia, Corbii Mari és Iepurești II – finanszírozása, összesen 192 millió euró értékben. Az EBRD eddig összesen több mint 12,3 milliárd eurót fektetett be Romániában 584 projekt keretében.
