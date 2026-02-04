Szántóföldárak

Romániában az átlagár ennél jóval alacsonyabb volt, 8700 euró/hektár. A szántóföldek Máltán voltak a legdrágábbak, az átlagár meghaladta a 200 ezer eurót hektáronként, majd Hollandia (közel 97 ezer euró) és Portugália (több mint 76 ezer euró) következett. A legalacsonyabb árakat Lettországban, Litvániában és Szlovákiában jegyezték, ahol egy hektár szántó ára 6 ezer euró alatt maradt. Az EU-ban a szántóföldek és állandó legelők átlagos éves bérleti díja 295 euró/hektár volt, ami 6,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A legmagasabb bérleti díjakat Hollandiában, Dániában és Görögországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbakat Szlovákiá­ban, Horvátországban és Máltán. Románia nem szolgáltatott adatokat a szántóföldek éves bérleti díjáról – közölte az Eurostat.

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unióban egy hektár szántóföld átlagos ára 15 224 euró volt, 6,1 százalékkal nagyobb, mint 2023-ban.

