Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szántóföldárak

2026. február 4., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unióban egy hektár szántóföld átlagos ára 15 224 euró volt, 6,1 százalékkal nagyobb, mint 2023-ban.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Romániában az átlagár ennél jóval alacsonyabb volt, 8700 euró/hektár. A szántóföldek Máltán voltak a legdrágábbak, az átlagár meghaladta a 200 ezer eurót hektáronként, majd Hollandia (közel 97 ezer euró) és Portugália (több mint 76 ezer euró) következett. A legalacsonyabb árakat Lettországban, Litvániában és Szlovákiában jegyezték, ahol egy hektár szántó ára 6 ezer euró alatt maradt. Az EU-ban a szántóföldek és állandó legelők átlagos éves bérleti díja 295 euró/hektár volt, ami 6,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A legmagasabb bérleti díjakat Hollandiában, Dániában és Görögországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbakat Szlovákiá­ban, Horvátországban és Máltán. Románia nem szolgáltatott adatokat a szántóföldek éves bérleti díjáról – közölte az Eurostat. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-04 08:00 Cikk megjelenítése: 139 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 454
szavazógép
2026-02-04: Pénz, piac, vállalkozás - :

Befektetések

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025-ben rekordösszeget, 955 millió eurót fektetett be 37 romániai projektbe, ami jelentős növekedés a 2024-es 707 millió euróhoz képest – közölte a pénzintézet.
2026-02-04: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Semseyné bugyogója

Nem más ez, mint Málnásfürdő egyik egyszerű és érthető helyneve, mely Semsey Tamásné Imreh Honorátát takarja. Lévén ő a módos málnási Imreh család ifiasszonya, akinek tulajdona volt az a mocsaras-selymékes hely – az egykori málnási feredő –, ahol ma is bugyorogtatja fel a mélyből a nyitott feredő borvizét a szén-dioxid, amely miatt még Málnásfürdő hivatalos neve előtt viselte volna a hely ezt a titulust.
rel="noreferrer"