Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Semseyné bugyogója

2026. február 4., szerda, Faluvilág

Nem más ez, mint Málnásfürdő egyik egyszerű és érthető helyneve, mely Semsey Tamásné Imreh Honorátát takarja. Lévén ő a módos málnási Imreh család ifiasszonya, akinek tulajdona volt az a mocsaras-selymékes hely – az egykori málnási feredő –, ahol ma is bugyorogtatja fel a mélyből a nyitott feredő borvizét a szén-dioxid, amely miatt még Málnásfürdő hivatalos neve előtt viselte volna a hely ezt a titulust.

  • Fürdőközpont. Fotók: Bojnár Csaba
    Fürdőközpont. Fotók: Bojnár Csaba

Bugyorog jelenleg is, mozgásban tartja a mélyből erőteljesen feltörő szén-dioxid. Dallamos nevét akkoron halásztam ki – ki tudja, honnan –, amikor éppen Málnásfürdő múltja foglalkoztatott. No de ki volt a nagyasszony férjeura? – tevődik fel a kérdés. Nem más, mint Semsey Tamás (1799–1901), a sárospataki gimnázium végezettje, Kossuth Lajos osztálytársa, a 14. határőr ezred kilépett hadnagya, aki 1848 őszén és telén részt vett Háromszék önvédelmi harcában, a brassói hadosztály tüzérparancsnoka, aki közreműködött a Tömösi-szoros védelménél, később pedig a székelyföldi harcokban. Bem katonai érdemjellel tünteti ki. Ezekben a bonyodalmas időkben lett a málnási Imreh Honoráta férje Semsey Tamás. Miután megözvegyült, a székelyföldi hadosztály maradványával csatlakozik Kazinczy ezredes hadtestéhez a tüzérség parancsnokaként. Kazinczy őrnaggyá léptette elő. Szabadkán élt, tagja volt a Rikán belüli (értsd: erdővidéki), majd pedig a Szabadkai Honvédegyletnek. Elhalt Szabadkán 102 éves korában.

 

Hideg feredőtől a melegig

A fürdőtelep fejlesztésére 1873-ban fürdőbirtokosság alakult Ötves Pál gyógyszerész vezetésével, akitől majd Herepei Károly vette át a fürdő és a gyógykezelés ügyét. 1891-ben meleg fürdőt, 1899-ben szénsavgyárat építenek, 1904-től pedig megindul az ásványvizet palackozó üzem is. 1907-ben megalakul a Siculia Rt., és ez veszi át a fürdőt s a palackozóipart – részletezte Málnásfürdő érdekes helytörténetét Sala János, aki itt töltötte gyerekkorát is, egyéni gyűjteménye pedig nélkülözhetetlen lenne Málnásfürdő helytörténetének összeállításához. 

Más adatok szerint 1895-ben épült a szénsavgyár és megalakult a mindent birtokló Siculia Részvénytársaság. Elnökéül Háromszék vármegye jeles főispánját, Pótsa Józsefet (1836–1903) választották, aki előzőleg az összes létesítményével együtt megvásárolta a közbirtokosságtól a fürdőtelepet, az 1897-ben lemélyített Siculia fúrás vizét és szénsavgázát. 

 

Volt Olt-szálló

 

A Siculia Rt. Európa 34 városában forgalmazta a híres nátrium-hidrokarbonátos gyógyvizet, kissé később a szintén Nuricsán által szabadalmazott Siculia pasztillát, amely éppen annyi vízben lévő aktív sót, bikarbonátot tartalmazott, amennyit egy liter málnási Siculia gyógyvíz. A híres Mária-forrás palackozott vizének analízisét maga Hankó Vilmos, a „szorgalmas vegybontó” végezte. 

A Siculia kút és az újabb kutak táplálták a málnásfürdői szénsavpalackozó üzemet, amely 1899-ben kezdett termelni. A szén-dioxidot a szódavíz gyártására árusították, azt felhasználták az erdélyi sörgyárak, és helyben megkezdték a szárazjég gyártását. A gyár eredeti szénsavsűrítő gépi berendezése ma már csak ipartörténeti emlék. Termékei eljutottak a korabeli Romániába, Ausztriába, Olaszországba, Bulgáriába és Törökországba is. A palackozott Siculia gyógyvíz legnagyobb diadalának azt tekintették, amikor 1911-ben a légcsőhurutos bántalmakban szenvedő Ferenc József császár orvosi javallatra a málnásfürdői gyógyvizet használta.

Szájhagyományként jegyeztük le Málnáson 1973-ban, hogy egy gyomorbajban szenvedő háromszéki idős ember ismeretség révén egy budapesti orvoshoz jutott panaszaival. Onnan, nagy bajt sejtve, Bécsbe irányították. A bécsi belgyógyász sajnálkozott, és elmondta, hogy nincsen módjában hathatósan segíteni, mert baját igazából csak egy nagyon messze létező szódabikarbonátos víz tudná gyógyítani: Erdélyországban, Málnásfürdőn! Meglepetéséből felocsúdva az idős beteg elmondta: hát ő Bécsbe éppen Háromszékről érkezett, ahol az ajánlott gyógy­víz a patakba folyik.

 

Gyermekek az iskolában

 

Felsejlett a jövő

Málnásfürdőnél végződik a Dél-Hargita vonulata, közelében kőbánya működik, a kőzeteket átvágó törésvonalak mentén pedig gazdag ásványvíz- és szén-dioxid-feltörések jutnak jelenleg is a felszínre. A romániai rendszerváltás utáni években az egykori épületek leromlottak, a meleg fürdő, az ásványvíz- és a szénsavpalackozó üzem megszűnt, a terület és a gyógyforrások a turisztikai minisztérium örökébe lépő sepsiszentgyörgyi székhelyű Megyei Turisztikai Hivatal irányítása alá kerültek.

Időközben A borvíz útja program részeként megépült egy kisebb balneológiai keze­lőközpont, amely nem teremtette meg a hely megálmodott jövőjét, a természetes gyógytényezők teljes kihasználását, az egykori Málnásfürdő feltámasztását. Így született egy megyei és helyi elképzelés, hogy a még álló volt Olt Szálló épületének korszerűsítése és átalakítása révén lehetne létrehozni a vendéglátásban szakavatott személyzet kiképzőközpontját. 

Ennek a törekvésnek időlegesen megálljt parancsoltak a jelenlegi központi hazai gazdasági megszorítások – tájékoztatott megkeresésünkre Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke. Az időjárási feltételek jobbulása után folytatni lehet a munkálatokat összértékük 50 százalékáig. Öröm számunkra, hogy ebben benne lehet a terület parkosítása, infrastruktúrájának részleges kiépítése, a később nélkülözhetetlen mofetta épületének végleges rendezése is.

 

T. Balla Barna református lelkipásztor

 

Élhetőbb lesz a település

Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere szerint a község önkormányzata segíti a fürdőtelepet. „Megvásároltuk a Málnásfürdő központjában levő Ilona és Mioara gyógyvizek csorgóházát és a szomszédos telket a rajta levő lakással, melynek területe benne van az említett két forrás hidrogeológiai védő­övezetében. Szándékunkban áll kifüggeszteni a források kémiai összetételét és ebből eredő gyógyjavallatait. Rendezni fogjuk a fürdőtelep környékét, a történelmi emlékparkot, megkezdtük a mellékutcák aszfaltozását, tervünkben szerepel Málnás és Málnásfürdő ravatalozóinak felújítása, versenytárgyalás után vagyunk az ivóvízhálózat és a kanalizálási rendszer felújításánál.”

A fürdőtelepen három felekezet tart fenn templomot. A református leányegyházközség 1952-ben épített imaházat magának, haranglábjára az elnéptelenedett marossolymosi gyülekezet 1857-ben öntött aradi Hőnig-féle harangját szerelték fel, amely egyfajta harangkülönlegesség. A fürdőtelep római katolikus kápolnája 1969-ben épült, a jelenlegi beszolgáló lelkész ft. Keresztes Olivér sepsibükszádi plébános. A kápolna harangtornyában egy igen ritka Horner-féle harang van 1840-ből, melyet a neves seprősi Czárán család temetkezési kápolnájából vásároltak meg. 1993-ban bizánci kupolás ortodox templom is épült. Ez amolyan zarándokhely, ahová a helybeli pap engesztelő imáiért messzi földről özönlenek a hívő görögkeletiek. Védőszentje Nagyboldog­asszony.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Kisgyörgy Zoltán Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-04 08:00 Cikk megjelenítése: 139 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 454
szavazógép
2026-02-04: Pénz, piac, vállalkozás - :

Szántóföldárak

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unióban egy hektár szántóföld átlagos ára 15 224 euró volt, 6,1 százalékkal nagyobb, mint 2023-ban.
2026-02-04: Emlékezet - :

Utóvédnek hagyott gyerek-látomás (In memoriam Tömöry Péter)

(Kolozsvár 1943. július 11.– 2026. január 29.)
rel="noreferrer"