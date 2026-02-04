Digitális emléktár, értékmentés Gelencén

Érdekes kezdeményezés indult Gelencén, tudomásunk szerint más községekben nincs hasonló: már működik az emlektargelence.ro oldal, amely a község régi életét, korábbi lakóit mutatja be fényképek révén.

Az oldal ismertetője szerint az Emléktár Gelence egy közösségi fotóarchívum, amely régi fényképek gyűjtésével és digitalizálásával őrzi meg Gelence község múltját. „Az itt élők és elszármazottak saját régi fotóikat tölthetik fel, így együtt építjük a falu vizuális történetét: az emberek mindennapjait, ünnepeit, hagyományait, az utcák és épületek változását. Az archívum célja, hogy ezeket az értékes emlékeket megmentse az utókornak, kutathatóvá és mindenki számára hozzáférhetővé tegye – hogy Gelence közös múltja ne vesszen el, hanem tovább éljen a mai és a jövő generációi számára” – olvasható az ismertetőben.

Az oldalon már lehet régi fotókat nézegetni, a felhasználók között e cikk megírásáig hat személyt találtunk, akik néhány tucatnyi régi fényképet töltöttek fel. Fényképet találunk 1898-ból Cseh István géptulajdonos feleségéről, Nyáguly Margitról, van fotó a mezőgazdasági termelőszövetkezet sertésistállójáról, cséplőgépkazánjáról vagy épp pillanatkép egy 1978-as tanév előtti pityókaszedésről is. A gelencei tánccsoportról készített fénykép időpontját 1960–1969 közé teszi a feltöltője, de van olyan első világháborús fotó is, amely 1915-ben készülhetett. Találtunk kimondottan régi fotót is, ez Cseh Lászlót ábrázolja 1872-ből, katonaruhát viselve.

A fényképek esetében az oldalra felkerül a készítés valószínűsíthető ideje, az, hogy mit ábrázol, illetve a kategória is. Az is jó ötlet, hogy ha valaki tud valamit az illető eseményről, személyről vagy épületről, akkor azt hozzászólásban közölheti.

Az internetes oldalt a gelencei önkormányzat működteti. „Az Emléktár Gelence működésének egyik alapelve, hogy minden régi fénykép és dokumentum érték – függetlenül attól, hogy a tulajdonosa rendelkezik-e a digitalizáláshoz szükséges eszközökkel vagy tapasztalattal. Azok számára, akik nem tudják vagy nem szeretnék online feltölteni az anyagaikat, lehetőséget biztosítunk, hogy a polgármesteri hivatalba hozzák be régi fotóikat és irataikat. Munkatársaink gondosan digitalizálják, rendszerezik és – igény esetén – az Emléktár online felületére is feltöltik azokat. Így garantáljuk, hogy minden értékes házi archívumnak része lehessen Gelence vizuális örökségének megőrzésében” – közli a működtető.