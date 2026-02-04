A környezettudatosság és az újrahasznosítás fontosságára hívja fel a figyelmet a Nagy Mózes Főgimnázium és a Zöld Nap Egyesület közös kreatív pályázata, amelyet idén is meghirdetnek fiatalok számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek és diákok játékos, alkotó formában gondolkodjanak el arról, mennyi értékes alapanyag kerül nap mint nap idő előtt a szemétbe.

A lécfalvi hulladéklerakó – a hulladékot nem csak újrahasznosítani lehet, művészi alkotások is készülhetnek belőle. A szerző felvétele

Napjainkban egyre több csomagolóanyag, félig használt papírlap, füzet, jegyzet vagy akár textil végzi a kukában, gyakran úgy, hogy még bőven lenne bennük lehetőség egy új életre. A pályázat éppen erre szeretne rávilágítani: mielőtt kidobnánk valamit, érdemes elgondolkodni azon, mire lehetne még fel­használni.

Ráduly Attila egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a pályázatra kizárólag saját készítésű alkotásokkal lehet nevezni, amelyek kötelezően karton vagy papír újrahasznosításával készülnek. Felhasználható például csomagolópapír, kartondoboz, papírdoboz, tojástartó vagy bármilyen hasonló anyag. Az elkészült munka lehet praktikus használati tárgy vagy akár egyszerű dísztárgy is, a mérete azonban nem haladhatja meg a 100×100×100 centimétert.

A verseny két korcsoportban zajlik: a 6–10 éves, valamint a 11–15 éves gyerekek külön kategóriában nevezhetnek. A pályamunkákat 2026. március 31-ig lehet leadni a Nagy Mózes Főgimnázium kapusházában. A beérkezett alkotásokat háromtagú zsűri bírálja el, majd a legötletesebb munkákat ünnepélyes díjkiosztóval egybekötött kiállításon mutatják be.

Fontos, hogy minden alkotáshoz csatolják az alkotó nevét, életkorát, iskoláját, valamint a szülő vagy tanár nevét és telefonszámát is. A szervezők minden érdeklődőt arra biztatnak, hogy bátran engedje szabadjára fantáziáját, és mutassa meg, hogy a hulladék valójában értékes alapanyag lehet.

A projekt partnerei a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület és az Európai Szolidaritási Testület.