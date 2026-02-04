Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
DrámaPálya, 2026

2026. február 4., szerda, Közélet

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Teatrológia tanszékcsoportja pályázatot hirdet fiatal alkotók számára. „Ha szereted a színházat, szívesen írsz verset, dialógust, szösszeneteket, netán regényt, akkor vegyél részt a versenyben!” – áll a 14–26 év közötti fiataloknak szóló felhívásban.

    Fotó: Facebook / Teatrológia–Dramaturgia szak

„Ha úgy érzed, hogy a színpad az a hely, ahol az írásodnak el kell hangzania, írj jelenetet vagy nagyobb színdarabot. Ha azt tapasztalod, hogy a színpadon látottak elragadnak vagy felbőszítenek, ha egy előadás gondolkodásra késztet vagy van véleményed róla – írj élménybeszámolót, esszét, eszmefuttatást, eget rengető kritikát!” – szólítják meg a fiatalokat a szervezők. 

A felhívásra két korcsoport (14–19 és 20–26 évesek) írásait, pályaműveit várják két kategóriában: a) jelenet vagy dráma, b) színházi élménybeszámoló, kritika, esszé. A jeligét és a szerző életkorát is tartalmazó pályaműveket a dramapalya4@gmail.com címre kell elküldeni. Határidő: 2026. március 31. Az eredményhirdetésre és mindkét korcsoport díjazására májusban kerül sor. A nyertes szövegek szerzőinek értékelő beszélgetést szerveznek színházi szakemberek részvételével.

A legjobb szövegek szerzői könnyített felvételin vehetnek részt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem teatrológia alapképzésére vagy a drámaíró magiszterire (2026-ban és a következő években). Az I. díj nyerteseinek publikációs lehetőséget biztosítanak. Minden díjazott könyvjutalomban részesül. Az érdeklődők esetleges kérdéseiket feltehetik a teatrológia–dramaturgia szak Facebook-oldalán üzenetben. (nbs)


