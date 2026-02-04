Ott van ugyan a számos névváltoztatáson átesett Szociáldemokrata Párt, de az alakulat inkább híres a korrupciós botrányokról, vezetői hataloméhségéről és arról, hogy minden reformtörekvést csírájában fojt el, semmint arról, hogy a társadalom peremére szorultak, a kisnyugdíjasok, a munkások, az alsó középosztály gondjaira kínálnának életképes megoldási javaslatokat.

Pedig egy rendes, autentikus, hiteles szociáldemokrata alakulat nagyon sok olyan problémát felvethetne, napirenden tarthatna, amelyek megvitatása, esetenként megoldása az ország javát szolgálná. Ha lett volna egy bátor, következetes baloldali párt a bukaresti parlamentben, vélhetően nem lennének ilyen hatalmas különbségek fejlettségben a nagyvárosok és kis falvak, jövedelemben a felső tízezer és a munkából élők milliói között, nem lenne ilyen mély a szakadék a társadalmi rétegek között. Ha lenne egy tisztességesen, elveihez hűen, következetesen politizáló, az emberek problémáira fókuszáló romániai baloldali párt, akkor nem lenne ilyen nagyfokú az elutasítottsága a politikai elitnek, hiszen nem éreznék úgy román állampolgárok milliói, hogy velük senki nem foglalkozik, ők senkinek nem kellenek. A sokadik elnökváltáson átesett Szociál­demokrata Pártról már számtalanszor kiderült, hogy erre a legkevésbé sem alkalmas: nem tudja, igazából talán nem is akarja felvállalni azokat a gondokat, amelyek pedig egy baloldali alakulat sajátjai, legutóbbi kongresszusukon pedig egy programmódosítással – a progresszív jelző kiütése révén – immár deklaráltan is egy konzervatívabb, nacionalistább irányba mozdultak tovább.

De hogy miért lényeges mindez akár nekünk, romániai magyaroknak is, függetlenül attól, hogy jobb- vagy baloldaliaknak valljuk magunkat? Legalább két okból kifolyólag. Az egyik, hogy az erdélyi magyar társadalom szerkezete is megkívánna egy hangsúlyosabban baloldali programot, s ha már az RMDSZ a közösség egészének képviselője, a szövetségnek is illenék kicsit több szociális érzékenységről tanúbizonyságot tennie és felvállalnia e rétegek problémáit. Hogy e téren vannak hiányosságok, azt az adóemelések elleni székelyföldi tüntetések is jól jelzik. Ezek egyik tanulsága éppen az, hogy az RMDSZ az elmúlt időszakban alábecsülte a szociális ügyeket, a kis keresetűek problémáit, miközben szavazóbázisa elvárása lenne ezek felvállalása.

A másik ok pedig, amiért magyarokként örülhetnénk egy igazi baloldali román pártnak, hogy végre lenne, akivel kisebbségi ügyekről tárgyalni. Ugyan Erdélyben a „baloldali” kifejezést a magyarországi közbeszéd erdélyi beszivárgása vagy inkább betódulása miatt sokan valóságos szitokszóként használják, de Európában hagyományosan mégiscsak a baloldali politikai erők azok, amelyek nyitottabbak a kisebbségek gondjaira, így – legalábbis elviekben – a nemzeti kisebbségekére is.

S hogy mitől időszerű a nem létező romániai baloldal kérdése? Mindenekelőtt a Bolojan-kormány erőteljesen neoliberális, nulla szociális érzékenységről tanúskodó intézkedései kapcsán merülhet fel sokakban, hogy ilyenkor talán mégiscsak jobb lenne valamiféle fék, ellensúly. De azért is adja magát a kérdés, mert a felmérések szerint a Szociáldemokrata Párt szavazóbázisa egyre inkább fogy: egy modern, hiteles baloldali alakulat talán képes lenne bevonzani ezen szavazók egy részét – már csak azért is, hogy ne az AUR erősödjön tovább.

Fotó: Albert Levente