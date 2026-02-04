Február 4-től a kézdivásárhelyiek közönségszavazáson dönthetnek arról, mely fejlesztési ötletek valósuljanak meg az idei Részvételi Költségvetés keretében. A szavazás a bp.kezdi.ro oldalon zajlik. Az idei kiírásra öt pályázat érkezett, ezek közül azonban csak három jutott tovább a közönségszavazás szakaszába, miután kettőt – egy játszótér, illetve egy kötélcsúszda létesítését célzó tervet – a szakbizottság formai és szakmai okokból nem fogadott el.

A továbbjutott projektek a közösségi kommunikációt, a zöldfelületek fejlesztését, valamint a gyermekek számára kialakított biztonságos környezetet érintik.

Az egyik szavazásra bocsátott pályázat Hirdetőtáblák kihelyezése címmel fut, melyet Ráduly Attila nyújtott be. A projekt összköltségvetése 13 408 lej, és három nagy méretű, kültéri hirdetőtábla elhelyezését irányozza elő Kézdivásárhely frekventált pontjain: a Molnár Józsiás parkban, a Millenium Parkban, valamint a Gyárak utcájában a bölcsőde és a Gábor Áron-iskola közelében. A kezdeményezés célja, hogy a civil szervezetek, sportklubok, ifjúsági csoportok és oktatási intézmények könnyebben eljuttathassák programjaik hírét a lakossághoz. Egy-egy tábla becsült ára áfával együtt mintegy 4291 lej, az összeg tartalmazza az esetleges árváltozások miatti tartalékot is. A projekt haszonélvezői elsősorban a város lakói, illetve az eseményszervezők, akik így hatékonyabb, helyi szinten célzott kommunikációs eszközhöz jutnának.

Szintén a közönség elé került Szigethy Kálmán Zöld város – A városi fák megújítása a tiszta levegőért és a biztonságért nevű pályázata, amely ötvenezer lej költségvetéssel számol. A kezdeményezés célja a városi zöldállomány megújítása és bővítése legalább száz díszfa és díszcserje elültetésével. A projekt a „megfelelő fát a megfelelő helyre” elvet követi, előnyben részesítve a szárazságnak, szélnek és városi környezetnek ellenálló fajokat. A kivitelezés közösségi összefogással történne, a Férfiak Klubja – Háromszék és a helyi lakosság bevonásával. A pályázat hosszú távú előnyei közé tartozik a levegőminőség javítása, a hőszigethatás csökkentése, a város biztonságának növelése, valamint a biodiverzitás erősítése – mindez pedig a teljes lakosság javát szolgálja.

A harmadik szavazásra bocsátott projekt a Zöldben mozgó gyerekkor – Játszótér- és zöldfelület-fejlesztés Kézdisárfalván címet viseli, amelyet a kézdisárfalvi elemi iskola és óvoda nyújtott be. A beruházás teljes értéke 40 938 lej áfával együtt. A pályázat célja egy korszerű, biztonságos játszótér kialakítása az intézmény udvarán, zöldfelület-fejlesztéssel és dísz­fák ültetésével kiegészítve. A projekt nemcsak az óvodás és kisiskolás gyermekek testi-lelki fejlődését szolgálná, hanem a helyi közösség számára is nyitott közösségi térként működne. A fejlesztés külön hangsúlyt fektet a baleset-megelőzésre, a természetközeli nevelésre és az egészséges életmódra.

A közönségszavazás eredménye dönti el, hogy a három projekt közül melyek valósulhatnak meg a város költségvetéséből. Az önkormányzat arra biztat minden kézdivásárhelyit, hogy éljen a részvételi demokrácia adta lehetőséggel, és szavazatával járuljon hozzá a közösség jövőjének alakításához.