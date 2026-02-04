Adott tantárgy kötelező óraszámán kívüli tanórákon, illetve a kerettanterv szerinti időt megosztva olyan ismereteket kívánnak a diákoknak átadni a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolában, amelyek rávilágítanak az egyes tantárgyak/tudományágak közötti összefüggésekre, segítenek a munkavállalás, a döntéshozatal felelőssége tekintetében, a stresszhelyzet kezelésében, és ezért az iskola részt vesz az oktatási minisztérium által meghirdetett kísérleti programban, amely az új kerettanterv rugalmas alkalmazására ad lehetőséget.

A felkínált lehetőséget a Berde-iskola abban kívánja kihasználni, hogy a különböző diszciplínákban olyan ismereteket nyújtson a diákoknak, amelyek kapcsolódnak a valós élethez, amire szükségük van ahhoz, hogy a munkában helyt álljanak, képesek legyenek döntéshozatalra a jövőjüket illetően – mondta lapunk megkeresésére az iskola igazgatója. Simon Edith szerint a matematika, kémia, fizika, biológia, földrajz sok olyan ismeretet kínál, amelyek összefüggnek, de a kommunikáció terén is vannak olyan kapcsolódások, amelyeket át kellene adni már a középiskolában, ezért vállalkoztak arra, hogy az ősztől induló kilencedik osztályban bevezetnek ilyen témájú opcionális órákat. A szaklíceumokban eddig erre nem volt lehetőség, a választható tárgyak a gyakorlati oktatást érintették, de a tanügyminisztériumi kísérleti programban olyan élethű ismeretátadásra is sor kerülhet, amelyet a kötelező tanterv nem engedélyez – mondotta.

A Berde-iskola értelmezésében a kerettantervi rugalmasság megengedi, hogy egy adott téma kibontására, egy projektfoglalkozásra szánt idő ne korlátozódjék a hagyományos tanóra ötven percére, ne kelljen a kreatív munkát félbeszakítani időkorlátok miatt, és szerinte ez ad teret majd annak, hogy valós interdiszciplináris oktatást és életre való felkészítést tudjanak megvalósítani.

A sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola újítási törekvése országosan nem az egyetlen elképzelés az opcionális órák témakörének megválasztása, megvalósítása terén, de olyan irány, amelyet érdemes követni. Az oktatás legfőbb célja a használható tudás átadása, és a Berde-iskola ennek tesz eleget, amikor a gazdasági ismeretek, a sport és a gasztronómia terén a legjobban hasznosítható tudást adja át diákjainak – mondta az iskola igazgatója.