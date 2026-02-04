Tetemes bírság talajszennyezésért

Az intézmény beszámolója szerint telefonos bejelentés nyomán a helyi rendőrség képviselőivel együtt mentek ki a helyszínre, ahol egy szippantó tartálykocsiból szennyvizet ürítettek ki a földre. Az ellenőrzés nyomán azonosították a vállalkozást, melyről kiderült, hogy környezetvédelmi engedély nélkül végzi a szenny­víz-szippantást. A jelentős összegű pénzbírság mellett a felügyelők elrendelték a vállalkozás tevékenységének felfüggesztését a szükséges dokumentumok beszerzéséig. Ugyanakkor a szennyezett területet meg kellett tisztítaniuk és fertőtlenítést is végezniük. (dvk)

