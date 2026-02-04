Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tetemes bírság talajszennyezésért

2026. február 4., szerda, Közélet

Hatvanezer lejes bírságot szabott ki a megyei környezetvédelmi őrség egy vállalkozásra, miután környezetszennyezésen érték Sepsiszentgyörgy területén.

  • Fotó: Megyei környezetvédelmi felügyelőség
    Fotó: Megyei környezetvédelmi felügyelőség

Az intézmény beszámolója szerint telefonos bejelentés nyomán a helyi rendőrség képviselőivel együtt mentek ki a helyszínre, ahol egy szippantó tartálykocsiból szennyvizet ürítettek ki a földre. Az ellenőrzés nyomán azonosították a vállalkozást, melyről kiderült, hogy környezetvédelmi engedély nélkül végzi a szenny­víz-szippantást. A jelentős összegű pénzbírság mellett a felügyelők elrendelték a vállalkozás tevékenységének felfüggesztését a szükséges dokumentumok beszerzéséig. Ugyanakkor a szennyezett területet meg kellett tisztítaniuk és fertőtlenítést is végezniük. (dvk)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-04 08:00 Cikk megjelenítése: 260 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 454
szavazógép
2026-02-04: Közélet - Fekete Réka:

Kísérleti programban vesznek részt (Berde Áron Szakközépiskola)

Adott tantárgy kötelező óraszámán kívüli tanórákon, illetve a kerettanterv szerinti időt megosztva olyan ismereteket kívánnak a diákoknak átadni a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolában, amelyek rávilágítanak az egyes tantárgyak/tudományágak közötti összefüggésekre, segítenek a munkavállalás, a döntéshozatal felelőssége tekintetében, a stresszhelyzet kezelésében, és ezért az iskola részt vesz az oktatási minisztérium által meghirdetett kísérleti programban, amely az új kerettanterv rugalmas alkalmazására ad lehetőséget.
2026-02-04: Közélet - :

Falopásért előzetesbe került

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek egy nagyajtai férfit hétfőn, miután visszaeső bűnösként fát lopott a helybeli erdőből – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.
rel="noreferrer"