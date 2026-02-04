Falopásért előzetesbe került

Január 29-én a baróti rend­őrséget egy erdőgazdaság képviselője értesítette, hogy ismeretlen tettesek fákat vágtak ki és tulajdonítottak el az állami erdőből. A nyomozás megállapította, hogy január 27–29. között hat fát vágtak ki törvénytelenül a Nagyajtához tartozó erdőrészben. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 38 éves helybéli férfit, akit az ügy elkövetésével gyanúsítanak. A férfit kihallgatásra előállították, majd 24 órára őrizetbe vették. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján hétfőn a Sepsiszentgyörgyi Bíróság 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el, tekintettel arra is, hogy korábban több hasonló bűncselekményt követett el, amelyek miatt már elítélték. A keletkezett kár értéke mintegy 3000 lej, amelynek egy részét sikerült visszaszerezni. Az ügyben illegális fakitermelés és falopás gyanújával a kivizsgálás folytatódik. (sz.)

