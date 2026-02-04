A házasság hete mottója: A hűség szabadsága

Nyitó istentiszteletekkel és misékkel február 8-án, vasárnap kezdődik az idei házasság hete, melynek mottója: A hűség szabadsága – hívta fel a figyelmet Pál Tünde pasztorálpszichológus, aki 2014 óta fő szervezője a sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozatnak. A programokon a részvétel díjtalan és gyermekfelügyeletet is biztosítanak.
A jövő héten zajló események minden nap 18 órától kezdődnek a szombati vezetett túra kivételével, mely 10 órakor Sugásfürdőről indul a Benkő Vendégház felé.
A hétfő esti ünnepélyes megnyitó a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lesz, és arra hív, hogy a hűségre ne korlátozásként, hanem szabad, tudatos döntésként tekintsünk – olyan alapként, amely biztonságot ad és teret nyit az őszinte kapcsolódásra. A rendezvényen megnyitják A hűség szabadsága című fotókiállítást, majd a Mácsafej zenekar koncertje következik magyar költőknek a témához válogatott megzenésített verseiből. A megnyitóünnepség állófogadással zárul.
Kedd este a Kincskereső séta – úton egymás felé című játékra kerül sor, mely arra ösztönzi a párokat, családokat, hogy lassítanak egy órára. A résztvevők az unitárius templom udvaráról indulnak és a templom terébe érkeznek meg, miközben játékos feladatok, kérdések és apró „kincsek” segítenek abban, hogy más szemmel nézzenek egymásra. Végül fotózás várja a párokat.
Szerdán az Illúziók című felolvasószínházi előadás lesz látható a Tamási Áron Színház színészeinek közreműködésével a Krisztus Király-plébánia új közösségi termében. Az Illúziók négy ember történetén keresztül beszél szerelemről, barátságról és hűségről – arról, hogy hogyan alakulhat át mindaz, amit igaznak hiszünk. A felolvasószínházi forma a szövegre és a figyelemre helyezi a hangsúlyt, az előadás nem válaszokat ad, hanem kérdez: mit jelent hűségesnek lenni, mi marad meg az évek alatt, mennyire vagyunk szabadok a kapcsolatainkban?
Csütörtökön Pécsi Rita Érzelmi intelligencia a házasságban című előadását hallgathatják meg az érdeklődők a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, mely arra keresi a választ, hogy miként segítheti az érzelmi intelligencia a házasság mindennapjait: az egymásra hangolódást, a konfliktusok kezelését és a hűség szabad, tudatos döntésként való megélését. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatja meg, miként válhat az érzelmek felismerése és kifejezése a kapcsolati biztonság és a valódi párbeszéd alapjává.
Pénteken Szilágyi Tünde és Attila lesz az idei „Páratlan pár”, akik a Krisztus Király-plébánia új közösségi termében személyes történeteiken keresztül mesélnek a kapcsolatukat próbára tevő időszakokról és arról, hogy a hűség nem bezár, hanem teret ad és inspirációt nyújt mindazoknak, akik kapcsolatukban a szabadság és elköteleződés egyensúlyát keresik. A beszélgetést dr. Pál Tünde pasztorálpszichológus és Ilyés Zsolt plébános moderálja.
Szombaton a sugásfürdői vezetett túra során könnyed gyakorlatok segítik a párok egymásra figyelését, a megérkezést pedig zsíros kenyeres uzsonna, teázás és kötetlen beszélgetés követi.
Február 15-én, vasárnap a részt vevő egyházközségek miséin, istentiszteletein imával és áldással zárul az idei házasság hete.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.