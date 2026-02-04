A házasság hete mottója: A hűség szabadsága

Nyitó istentiszteletekkel és misékkel február 8-án, vasárnap kezdődik az idei házasság hete, melynek mottója: A hűség szabadsága – hívta fel a figyelmet Pál Tünde pasztorálpszichológus, aki 2014 óta fő szervezője a sepsiszentgyörgyi rendezvénysorozatnak. A programokon a részvétel díjtalan és gyermekfelügyeletet is biztosítanak.

A jövő héten zajló események minden nap 18 órától kezdődnek a szombati vezetett túra kivételével, mely 10 órakor Sugásfürdőről indul a Benkő Vendégház felé.

A hétfő esti ünnepélyes megnyitó a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lesz, és arra hív, hogy a hűségre ne korlátozásként, hanem szabad, tudatos döntésként tekintsünk – olyan alapként, amely biztonságot ad és teret nyit az őszinte kapcsolódásra. A rendezvényen megnyitják A hűség szabadsága című fotókiállítást, majd a Mácsafej zenekar koncertje következik magyar költőknek a témához válogatott megzenésített verseiből. A megnyitóünnepség állófogadással zárul.

Kedd este a Kincskereső séta – úton egymás felé című játékra kerül sor, mely arra ösztönzi a párokat, családokat, hogy lassítanak egy órára. A résztvevők az unitárius templom udvaráról indulnak és a templom terébe érkeznek meg, miközben játékos feladatok, kérdések és apró „kincsek” segítenek abban, hogy más szemmel nézzenek egymásra. Végül fotózás várja a párokat.

Szerdán az Illúziók című felolvasószínházi előadás lesz látható a Tamási Áron Színház színészeinek közreműködésével a Krisztus Király-plébánia új közösségi termében. Az Illúziók négy ember történetén keresztül beszél szerelemről, barátságról és hűségről – arról, hogy hogyan alakulhat át mindaz, amit igaznak hiszünk. A felolvasószínházi forma a szövegre és a figyelemre helyezi a hangsúlyt, az előadás nem válaszokat ad, hanem kérdez: mit jelent hűségesnek lenni, mi marad meg az évek alatt, mennyire vagyunk szabadok a kapcsolatainkban?

Csütörtökön Pécsi Rita Érzelmi intelligencia a házasságban című előadását hallgathatják meg az érdeklődők a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, mely arra keresi a választ, hogy miként segítheti az érzelmi intelligencia a házasság mindennapjait: az egymásra hangolódást, a konfliktusok kezelését és a hűség szabad, tudatos döntésként való megélését. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatja meg, miként válhat az érzelmek felismerése és kifejezése a kapcsolati biztonság és a valódi párbeszéd alapjává.

Pénteken Szilágyi Tünde és Attila lesz az idei „Páratlan pár”, akik a Krisztus Király-plébánia új közösségi termében személyes történeteiken keresztül mesélnek a kapcsolatukat próbára tevő időszakokról és arról, hogy a hűség nem bezár, hanem teret ad és inspirációt nyújt mindazoknak, akik kapcsolatukban a szabadság és elköteleződés egyensúlyát keresik. A beszélgetést dr. Pál Tünde pasztorálpszichológus és Ilyés Zsolt plébános moderálja.

Szombaton a sugásfürdői vezetett túra során könnyed gyakorlatok segítik a párok egymásra figyelését, a megérkezést pedig zsíros kenyeres uzsonna, teázás és kötetlen beszélgetés követi.

Február 15-én, vasárnap a részt vevő egyházközségek miséin, istentiszteletein imával és áldással zárul az idei házasság hete.