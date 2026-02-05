Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2026. február 5., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a sepsiszentgyörgyi
BODÓ GIZELLA
nyugalmazott tanárnő
életének 81. évében 2026. február 3-án elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait február 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vár­templomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.
A gyászoló család
Megemlékezés

Átölel ma a csend, nem szólok, nem kérdezek, egy szóra, egy apró mozdulatra, egy simogatásra, egy néma bólintására. Egy kézre, egy hulló falevélre. Átölel ma a csend, és hosszan elidőz velem.
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi ­KERESZTES GYULÁRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Az élete szép emlék. 
A hiánya néma fájdalom. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a dálnoki születésű maksai 
JÁKOB LAJOSRA 
halálának kilencedik ­évfordulóján. 
Vigyázzanak rá az égiek.
Szerettei
„Nem szól már hangod, 
mégis hallom, / Nem látom arcod, mégis várom, / 
Nem fogod kezem, mégis érzem. / Mindent, mit adtál, elviszem, / Mindent, miben hittél, elhiszem. / Bennem élsz tovább, mint szív 
a testben, / Mint kenyér 
illata az őszi estben.” 
Fájó szívvel emlékezünk 
édesanyámra,
PÉTER ANNÁRA
(Pannika fodrásznőre) 
halálának 29. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.
Fia, Zsolt és családja ­Szatmárnémetiből
