Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a sepsiszentgyörgyi

BODÓ GIZELLA

nyugalmazott tanárnő

életének 81. évében 2026. február 3-án elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait február 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vár­templomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

A gyászoló család

Megemlékezés

Átölel ma a csend, nem szólok, nem kérdezek, egy szóra, egy apró mozdulatra, egy simogatásra, egy néma bólintására. Egy kézre, egy hulló falevélre. Átölel ma a csend, és hosszan elidőz velem.

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi ­KERESZTES GYULÁRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Az élete szép emlék.

A hiánya néma fájdalom. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a dálnoki születésű maksai

JÁKOB LAJOSRA

halálának kilencedik ­évfordulóján.

Vigyázzanak rá az égiek.

Szerettei

„Nem szól már hangod,

mégis hallom, / Nem látom arcod, mégis várom, /

Nem fogod kezem, mégis érzem. / Mindent, mit adtál, elviszem, / Mindent, miben hittél, elhiszem. / Bennem élsz tovább, mint szív

a testben, / Mint kenyér

illata az őszi estben.”

Fájó szívvel emlékezünk

édesanyámra,

PÉTER ANNÁRA

(Pannika fodrásznőre)

halálának 29. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Fia, Zsolt és családja ­Szatmárnémetiből

