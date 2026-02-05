Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a sepsiszentgyörgyi
BODÓ GIZELLA
nyugalmazott tanárnő
életének 81. évében 2026. február 3-án elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait február 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.
A gyászoló család
4336211
Megemlékezés
Átölel ma a csend, nem szólok, nem kérdezek, egy szóra, egy apró mozdulatra, egy simogatásra, egy néma bólintására. Egy kézre, egy hulló falevélre. Átölel ma a csend, és hosszan elidőz velem.
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi KERESZTES GYULÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120816
Az élete szép emlék.
A hiánya néma fájdalom. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a dálnoki születésű maksai
JÁKOB LAJOSRA
halálának kilencedik évfordulóján.
Vigyázzanak rá az égiek.
Szerettei
1120808
„Nem szól már hangod,
mégis hallom, / Nem látom arcod, mégis várom, /
Nem fogod kezem, mégis érzem. / Mindent, mit adtál, elviszem, / Mindent, miben hittél, elhiszem. / Bennem élsz tovább, mint szív
a testben, / Mint kenyér
illata az őszi estben.”
Fájó szívvel emlékezünk
édesanyámra,
PÉTER ANNÁRA
(Pannika fodrásznőre)
halálának 29. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Fia, Zsolt és családja Szatmárnémetiből
1120804
