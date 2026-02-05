Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: ma 19 órától Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (stúdió-előadás a nagyteremben; korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel); 8-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 20 perc szünet nélkül). Honlap: tasz.ro. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. 7-én, szombaton és 8-án, vasárnap 19 órától a kézdivásárhelyi Udvartér Színház bérletes évadának soron következő előadására várják a közönséget a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. A Figura Stúdió Színház Molnár Ferenc Liliom című darabjával vendégszerepel, rendező: Albu István. 7-én a Kosztándi Jenő-bérlet, 8-án a Boér Géza-bérlet érvényes, szabadjegyek 30 lejes áron válthatók.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház februári előadásai: 12-én, csütörtökön 19 órától Ványa bácsi, adaptáció: Robert Icke, rendező: Theodor-Cristian Popescu; 17-én, kedden 19 órától D. L. Abair, Neil La Brute: Hétköznapi emberek, rendező: Vlad Massaci; 20-án, pénteken 19 órától Teodor Mazilu: Bútor és fájdalom, rendező: Cristian Ban; 25-én, szerdán 19 órától Az utolsó békés nyár, szerző és rendező: Radu Afrim. Jegyek az entertix.ro oldalon. Honlap: tam.ro.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház ma 18 órától a stúdiótermében szabadelőadáson játssza a Csodaszarvas című bábjátékot Fabók Mariann rendezésében (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com).

Zene

HANGOK HATÁROK NÉLKÜL. Az Oszakai Világkiállítás székelyföldi fellépőinek hangversenyére kerül sor február 19-én 18 órától Sepsiszentgyörgyön a református vártemplomban. Magyar, román és orosz zeneszerzők műveivel várják a közönséget. A hangversenyen Erdős Róbert operaénekes és Szőcs Botond zongoraművész lép színpadra, akik Bartók Béla, Liszt Ferenc, Szergej Rahmanyinov, George Enescu és Ciprian Porumbescu műveivel kalauzolják végig a hallgatóságot a XX. század közép- és kelet-európai zenei világában. A műsor a különböző kultúrák közötti párbeszédet és a zene határokon átívelő erejét helyezi a középpontba. A fellépők célja, hogy a klasszikus zene univerzális nyelvén keresztül mutassák meg Székelyföld kulturális értékeit. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni teljes áron 35, illetve kedvezményes áron 15 lejért.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (románul beszélő), 18 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 18.30-tól Hamnet (magyar feliratos), 20.45-től The Housemaid – A téboly otthona (román feliratos), 21 órától Mesterséges kegyelem (román feliratos).

Hitvilág

A BÉRMÁLKOZÓKÉRT IMÁDKOZNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma az első csütörtöki, 18 órától kezdődő szentmisét és szentségimádást a Medjugorjei imacsoport tagjainak szándékára és a bérmálkozókért ajánlják fel. A februári mottó, amelyet próbálnak gyakorolni: „Ne ítélkezzünk senki fölött és magunk fölött se.”

Könyvbemutató

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében február 6-án, pénteken 17.30 órától a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, 13 szerzős – Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László – vers- és prózaantológiája, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvének dedikálással egybekötött kettős könyvbemutatójára várják az érdeklődőket.

Farsangi események

Február 7-én, szombaton Ürmösön temetik a farsangot. A felvonulás résztvevői 11 órakor indulnak falujáró útjukra az Apáca felőli faluvégről, majd 21 órától a helyi kultúrotthonban farsangi bállal zárul az eseménysorozat. ♦ Február 14-én, ugyancsak egy szombati napon zajlik a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztató, amelynek idén Alsósófalva lesz a helyszíne. A 11 órakor kezdődő, tizenkét Hargita megyei hagyományőrző csoportot felvonultató farsangbúcsúztató eseményre Erdővidékről autóbusz indul. Az érdeklődők Demeter Zoltántól kérhetnek további információkat a 0746 089 140-es telefonszámon. ♦ Február 28-án a talán leghíresebb erdővidéki farsangtemetéssel, a bölöni farsanggal és mulatsággal zárul az idei farsangi események sora. A farsangi felvonulás 9 órakor indul a falu központjából, majd miután a falut körbejárták, 16.30-kor lesz a bábuégetés. 21 órától farsangi bál a bölöni kultúrotthonban.

Előadás és beszélgetés a kamaszkorról

A sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület szervezésében ma 17.30 órától az unitárius egyház konferenciatermében Krizbai Tímea klinikai szakpszichológus, gyermek- és ifjúsági terapeuta, Waldorf-iskolapszichológus Híd a gyermekkor és az új életszakasz között – Hogyan kísérjük gyermekünket (kis)kamaszkorban címmel tart előadást és beszélgetést. Fókuszban a 4–8. osztályos diákok változásai és érzelmi szükségletei.

Best of Sepsi gála

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata díjazza azokat a mindennapi hősöket, akik kedvességükkel, figyelmességükkel, udvariasságukkal, segítőkészségükkel, tudásukkal segítik a helyi közösséget, egy szebb, élhetőbb, otthonosabb hellyé varázsolva Sepsiszentgyörgyöt. Február 7-én, szombaton 18 órától a Tamási Áron Színház nagytermében gálaesten hirdetik ki a kilenc kategória győzteseit. A Best of Sepsi 2025-ös kiadása során a közösség kiemelkedő érdeklődést mutatott, a háromhetes szavazási időszak alatt összesen 15 183 voks érkezett. A gálán való részvétel ingyenes, azonban a helyek száma korlátozott: betelt mind a 150 személy számára biztosított hely. Annak érdekében, hogy senki ne maradjon le a győztesek kihirdetéséről, az önkormányzat a város hivatalos Facebook-oldalán élőben közvetíti az eseményt.

Kiállítás

KIÁLLÍTÁSZÁRÁS. Ma az utolsó nap, amikor a kovásznai Kádár László Képtárban megtekinthető Howard Weaver angol festőművész Here And There című egyéni kiállítása. A látogatókat 9 és 16 óra között várják.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15–17 óráig kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Lisznyóban ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén február 7–8-án termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

HAGYOMÁNYOS ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA. Kovászna Város Polgármesteri Hivatala szervezésében, a Kovászna Városi Művelődési Ház partnerségével február 15-én, vasárnap 9 órától rendezik meg a hagyományos és helyi termékek vásárát a városközpontban, a Sétatéren (a Városi Művelődési Ház mellett). Helyi kézművesek és hagyományos termelők je­lent­kezhetnek Opra-Debreczi Zsombor programfelelősnél a 0757 075 829-es telefonon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136) gyógyszertár tart éjszakai ügyeletet. Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos.