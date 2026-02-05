Nem csitul az influenza

Ötvenhét elhalálozást okozott az influenzavírus Romániá­ban az idei influenzaszezon kezdete óta, január 12. és 18. között húsz elhalálozást jegyeztek, 19. és 25. között pedig tizenhetet.

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) közleménye szerint január 19. és 25. között 104 973 akut légúti fertőzéses esetet (influenza, felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás) jegyeztek országszerte, 8,7 százalékkal többet, mint az azt megelőző héten, de 21,4 százalékkal kevesebbet, mint 2025 hasonló időszakában.

Január 19. és 25. között 8499 influenzás esetet diagnosztizáltak a tünetek alapján, többet az előző héten jegyzett 6287-nél, de kevesebbet a múlt év ugyanezen időszakában jegyzett 10 950-nél, és 1,6-szor többet az utóbbi öt influenza idény átlagánál (5436). Emellett 328 laborvizsgálattal kimutatott influenzás megbetegedést is jegyeztek ezen a héten.

Január 25-éig 1 293 815 influenza elleni oltást adtak be Romániában, döntő többségét az ingyenoltásra jogosult kockázati csoportokban.

Mit gondolnak a védőoltásról

Egy közvélemény-kutatás január 19-én közzétett adatai szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede véli úgy, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.

A felmérést az INSCOP Research készítette a Magániskolák Szövetségének megrendelésére 2025. december 5. és 23. között. A cél annak feltérképezése volt, hogy miként viszonyulnak a szülők és nagyszülők az influenza elleni oltáshoz, milyen tényezők okoznak bizalmatlanságot, és milyen elvárásaik vannak az egészségügyi hatóságokkal szemben.

A felmérés adatai szerint a megkérdezettek 74,5 százaléka gondolja úgy, hogy az influenza elleni oltás hatékony megelőzési eszköz; 18,3 százalék szerint a vakcina nem előzi meg a betegséget, míg 7 százalék nem tudott állást foglalni. A szülők körében alacsonyabb, a nagyszülők körében magasabb az oltásban bízók aránya.

A válaszadók többsége támogatná azt is, hogy a gyermekek influenza elleni oltását bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban vagy középiskolákban is be lehessen adni: 52,4 százalék „határozottan”, további 23,3 százalék „valószínűleg” egyetértene ezzel, ugyanakkor 21,3 százalék inkább elutasító álláspontot képvisel. (Agerpres)