Didergők az unióban

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede szembesült azzal a gonddal, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.

A mért 9,2 százalék mindemellett javulást jelent a 2023-ban jegyzett 10,6 százalékos arányhoz képest.

A tagállamok közül Bulgáriában és Görögországban volt a legmagasabb azok aránya, akik nem tudták kellően fűteni a lakásukat (mindkét országban 19 százalék), majd Litvánia (18 százalék) és Spanyolország (17,5 százalék) következett. A legalacsonyabb arányokat Finnországban (2,7 százalék), Lengyelországban és Szlovéniában (egyaránt 3,3 százalék), valamint Észtországban és Luxemburgban (egyaránt 3,6 százalék) regisztrálták.

Romániában a lakosság 10,8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 2024-ben nem engedhette meg magának otthona megfelelő fűtését, ami csökkenést jelent a 2023-as 12,5 százalékhoz képest. E mutató alapján Románia kedvezőbb helyzetben van Spanyolországnál (17,5 százalék) és Franciaországnál (11,8 százalék). (Agerpres)