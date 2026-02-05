Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A város gombái 87.Belépő a taplók labirintusába

2026. február 5., csütörtök, Család

Ahhoz, hogy februárban se szakadjon meg kapcsolatunk a csodás gombavilággal, fel kell csapnunk toplásznak. Na, nem olyannak, mint a korondiak, hanem csak egyszerű taplófigyelőnek, aki próbálja felkutatni, megcsodálni a mikoflóra e különös teremtményeit.

  • Több tapló fiatalon, nedves időben könnyezik, vagyis átlátszó, borostyánszínű cseppeket választ ki felszínén. A fotón gyantás kérgestapló (Ischnoderma resinosum) látható, éppen sírós kedvében. A szerző felvétele
A taplókat joggal megilleti a „gombák bölcsei” titulus, mert termőtestüket akár több évig is növesztik, ami a gombák világában igazán matuzsálemi kornak számít. Így van idejük a közösség tisztelt, tapasztalt tagjaivá válni. Egyben időt adnak a gombásznak, természetbarátnak is, hogy felfedezze, megismerje őket, kövesse fejlődésüket.

Ahogy már említettem egy régebbi írásban, a „tapló” elnevezés nem rendszertani kategória, hanem azokra a faanyagon termő gombákra vonatkozik, amelyeknek tönkje teljesen hiányzik vagy csökevényes, húsa pedig kemény, szívós állagú. A taplófélék egy másik közös vonása, hogy termőrétegük likacsos, pórusos. Éppen e tulajdonságukat megragadva soroltak a rendszertan korai szakaszában (18. század) szinte minden taplógombát a Polyporus nemzetségbe. Ugyanis e görög eredetű szó jelentése: sokpórusú. Ezek a pórusok általában szűkek, alakjuk kerekded vagy szögletes. A gombászok számára a nemzetség vezéralakja sokáig a pisztricgomba volt, míg csak a közelmúltban a molekuláris (DNS-alapú) vizsgálatok alapján át nem keresztelték Cerioporus squamosusnak. A pisztric húsa fiatalon, míg puha, ehető, ezért a gombászkörökben nagy tisztelet övezi. Idősen azonban ő is taplószerűen megkeményedik.
Azonban, ami a termőréteg szerkezetét illeti, vannak kivételek is. Például a taplók világában léteznek labirintusos formák is. Egyes fajoknál, főleg idősebb korban, a pórusok megnyúlnak, összefolynak, útvesztőszerű mintázatot alkotnak. Ezeket a fura taplókat többnyire két nemzetség foglalja magában: a Daedalaea és a Daedaleopsis. Mindkettő neve a labirintusos termőréteggel hozható kapcsolatba, hisz Daidalosz legendás athéni mesterember nevét idézi. Ő építette a híres krétai labirintust Minósz király számára. A Daedalea nemzetségnek világviszonylatban kevés tagja van, Európában pedig egyetlen őshonos, a D. Quercina (labirintustapló), a Dae­daleopsis génusz valamivel jobban képviselt tájainkon.

Farkas János

