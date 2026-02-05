A világegyetem időegységéből tekintve létünk egy villanásnyi az élet tengerén: felszikrázik, majd kihuny. És nemcsak a felcsillanó pillanatok múlnak el rövid idő alatt, hanem maga az élet is.

Életünkben egyik történés követi a másikat, vannak jó és kevésbé jó időszakok – de mindre érvényes az, hogy elmúlik. Mégis sokszor megfeszülve ragaszkodunk dolgokhoz, hogy örökké a miénk legyenek. Habár látjuk az állandó természetes körforgást: minden átalakul, változik, mi mégis állandót, változatlant akarunk. Néha még a „bicskánk” is beletörik az ellenállásba, a makacsságba, mégsem vagyunk hajlandóak engedni. Ezért számít nagy bölcsességnek, ha képesek vagyunk úgy viszonyulni az élethez, hogy változzunk, tanuljunk, és ne ragaszkodjunk, hiszen maga az élet egy állandó változás, áramlás.

Az elmúlás nemcsak „véget” jelent, hanem egy új kezdetet is, vagy átalakulást. Életünknek ez adja az újrakezdés lehetőségét: hogy sosincs veszve végérvényesen semmi, hiszen amíg életben vagyunk, bármi lehetséges, illetve bármiben vagyunk is, egyszer elmúlik. Ettől tökéletes az áramlás: a pozitív élmények erőt adnak, feltöltenek; a negatív tapasztalatok „megpróbálnak” – próbára teszik erőnket, de ugyanakkor reményt és kitartást is táplálhatnak bennünk, hogy ne csüggedjünk, hiszen egyszer elmúlik ez is, és másként lesz.

Az élet áramlásával való változás jelenti/jelentené a haladást. Ahogy körülményeink módosulnak, vagy életszakaszaink követik egymást, úgy kell régi szokásokat és ragaszkodásokat elengedni, felülírni, hiszen a fejlődés csak így lehetséges. Önmagunkat alakítani, megújítani szükséges, amikor a régi elmúlt vagy már nem szolgál.

Ezért bármilyen élethelyzetben is vagyunk, az előretekintés, az új irányba állás segíthet elakadásainkon túljutni, ami megegyezik az élet természetes ritmusával. A múltbeli tapasztalok általi tudást felhasználhatjuk döntéseinkben, cselekedeteinkben, hogy villanásnyi időnket ne pazaroljuk el értéktelen dolgokra, ne akarjuk mozdulatlanná tenni az életet. Építsük magunkat, pozitív (lelki) értékeket gyarapítsunk magunkban, ami átsegít a hullámvölgyeken, és ha bármi jön is, tudjuk rugalmassággal kezelni, hiszen semmi nem örök, csak a változás állandó.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó

Egyéni konzultáció igényelhető felnőttek és diákok részére önismeret, személyes fejlődés és lelki egészségvédelem témakörben Facebookon a LelkizZen Erikával oldalon vagy a 0744 780 709-es telefonon.