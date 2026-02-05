Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: A hagymatokányhoz: 6 fej vöröshagyma, 6 fej fehér hagyma, 2 kápia paprika, 10–15 dkg szalonna, 30 dkg füstölt kolbász, só, bors, pirospaprika; a puliszkához: 1 liter vízhez 20–25 dkg kukoricadara, 1 kiskanál só.

Elkészítése. A hagymatokányhoz a szalonnát apró kockára vágjuk, a zsírját egy nagy serpenyőben kiolvasztjuk, majd megdinszteljük rajta a laskára (félfőre) vágott hagymát és kápia paprikát. Közben sózzuk, borsozzuk, majd amikor a hagyma üvegessé vált, hozzáadjuk a felkarikázott füstölt kolbászt, és addig pároljuk együtt, amíg a hagyma selymessé válik. A végén az egészet megszórjuk pirospaprikával, és összekavarjuk.

Ezzel párhuzamosan a puliszkához a vizet a sóval felforraljuk, majd amikor már zubogva forr, folyamatosan kevergetve belecsorgatjuk a kukoricadarát – addig kavarjuk, amíg az egyre vastagabbá váló puliszka teljesen elválik az edény falától. Meleg reggeliként vagy vacsorára tálaljuk, a puliszkát a tányérra téve és a hagymatokányt melléhalmozva.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4–6 személy

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

