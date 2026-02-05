Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2026. február 5., csütörtök, Szabadidő
  • Az Olt partja télen. Mikó Nimród felvétele
    Az Olt partja télen. Mikó Nimród felvétele
Mit főzzünk ma? (Hagymatokány puliszkával)

Hozzávalók: A hagymatokányhoz: 6 fej vöröshagyma, 6 fej fehér hagyma, 2 kápia paprika, 10–15 dkg szalonna, 30 dkg füstölt kolbász, só, bors, pirospaprika; a puliszkához: 1 liter vízhez 20–25 dkg kukoricadara, 1 kiskanál só.
2026-02-05: Nyílttér - :

Autonómia: tőlünk sem lehet elvitatni és megtagadni (Mai levelünk)

Nemcsak a románok, hanem a magyarok előtt sem teljesen világos, hogy tulajdonképpen mit is jelent az autonómia – tették szóvá többek között a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által Székelyföld autonómiájáról január 21-én szervezett lakossági fórumon. Az ott és akkor elhangzottak kapcsán azóta a nyilvános térben kifejtett vélemények bebizonyították, hogy valóban így van. Néhány kivételtől eltekintve, a fejekben teljes zűrzavar uralkodik az autonómiáról. Ez pedig a mi oldalunkon kishitűséget, a másikon merev elutasítást szül – és nekünk egyik sem jó, mert szolgasorsunk meghosszabbításához vezet.
